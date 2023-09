Wetter in Bottrop: Nach der Hitze kommt der Starkregen

Wolken ziehen auf: Das heiße Wetter in Bottrop ist in der Nacht von Montag auf Dienstag vorbei.

Bottrop. Ist der Sommer vorbei? Am Montag wird es in Bottrop noch mal richtig heiß, bevor in der Nacht zu Dienstag Gewitter und Starkregen drohen.

Vermutlich ist der 11. September der letzte richtig heiße Tag dieses Jahres. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Hitze in Nordrhein-Westfalen, in Bottrop klettern die Temperaturen am Montagnachmittag auf etwa 30 Grad.

In der Nacht von Montag zu Dienstag kippt das Wetter allerdings. Kachelmannwetter sagt für Dienstagabend ab etwa 22 Uhr Gewitter und Sturmböen voraus, bis in die Morgenstunden soll in Bottrop starker Regen fallen. Am Montagabend werden bis zu zwölf Liter Regen pro Quadratmeter erwartet, am Dienstag bis zu 29 Liter.

Wetter in Bottrop ändert sich ab Donnerstag wieder

Der Deutsche Wetterdienst warnt für die Nordwesthälfte Deutschlands am Dienstag vor „teils starken Gewitter mit Sturmböen, Hagel und Starkregen“. Örtlich eng begrenzt könnte es auch zu heftigem Starkregen mit über 25 Liter pro Quadratmeter, größerem Hagel und schweren Sturmböen kommen.

Am Donnerstag sind die Aussichten dann wieder schön: Sonnenschein und bis zu 25 Grad sind für die zweite Wochenhälfte vorhergesagt.

