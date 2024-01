Wetter: Bleibt Bottrop vom starken Schneefall verschont?

Für Mittwoch ist in Teilen NRWs starker Schneefall vorhergesagt. Bottrop könnte verschont bleiben.

Bottrop In Nordrhein-Westfalen soll es am Mittwoch stark schneien. Bottrop könnte an der Grenze liegen und verschont bleiben. Die Vorhersage.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt für Mittwoch vor einer „ausgeprägten Unwetterlage“, vor allem in der westlichen Mitte des Landes soll es stark schneien. Bottrop könnte davon aber verschont bleiben.

Ein Sprecher des DWD sagte gegenüber der WAZ, dass das Schnee-Unwetter voraussichtlich vom Sauerland übers Bergische Land bei Wuppertal bis zum Gebiet südlich von Düsseldorf zieht. Von starken Schneefällen seien vor allem die Städte südlich der A42 betroffen. Bottrop liegt knapp nördlich darüber.

Vorhersage: Wahrscheinlich kein Schnee in Bottrop am Mittwoch

Bis zu 40 Zentimeter Neuschnee könnten am Mittwoch in Teilen Nordrhein-Westfalens fallen. Für den nördlichen Teil des Bundeslandes sollen es aber nur wenige Zentimeter sein. Die Vorhersagen auf verschiedenen Wetterportalen sagen für Bottrop am Mittwoch trockenes Wetter und Temperaturen zwischen null und minus zwei Grad voraus. Leichter Schneefall ist für Düsseldorf vorhergesagt.

Bis Ende der Woche bleibt es kalt in Bottrop. Ab Sonntag steigen die Temperaturen deutlich über den Gefrierpunkt; für nächste Woche sind Temperaturen um die zehn Grad vorhergesagt.

