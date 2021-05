Corona Bottrop-Kirchhellen: Teststelle in der Dorfmitte gefordert

Bottrop-Kirchhellen. Eine Corona-Teststelle direkt am Johann-Breuker-Platz wünscht sich die Werbegemeinschaft Kirchhellen. Der Weg zum Brauhaus sei zu weit.

Der Besuch in den Geschäften in Kirchhellen ist derzeit nur mit einem aktuellen, negativen Coronatest möglich. „Wir würden uns deshalb wünschen, dass eine weitere Teststelle in der Dorfmitte installiert wird“, sagt Stephan Kückelmann, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Kirchhellen.

Derzeit gibt es fünf Corona-Teststellen im Dorf. Außerdem kommt jeden Montag von 8.15 bis 12 Uhr der Testbus der Stadt auf den Johann-Breuker-Platz. „Das Testangebot für die Kirchhellener ist an sich gut, doch nicht optimal, wenn man in der Dorfmitte shoppen gehen will“, kritisiert Kückelmann. „Der Weg vom Brauhaus bis zu den Geschäften ist zu weit. Die Wege sollten so kurz wie möglich sein.“

Darum wünscht sich die Werbegemeinschaft Kirchhellen eine weitere zentrale Teststelle direkt auf dem Johann-Breuker-Platz. „Es soll für die Besucher im Dorf so unkompliziert und schnell wie möglich sein“, sagt Stephan Kückelmann. „Es wäre auch von Vorteil, wenn Testungen ohne Voranmeldung möglich wären. Viele ältere Kunden haben kein Smartphone, um vorab Termine zu machen“, ergänzt die Kassiererin der Werbegemeinschaft Marita Müller.

Gespräche mit Krisenstab und Testzentrums-Betreiber

Die Werbegemeinschaft hat deswegen den Krisenstab der Stadt gebeten zu prüfen, unter welchen Vorausetzungen eine weitere Teststelle auf dem Johann-Breuker-Platz installiert werden kann. Auch mit dem Testzentrum-Betreiber „MedCo“ ist die Werbegemeinschaft schon in Gesprächen. Der Betreiber ist optimistisch. Es fehle momentan nur ein Container oder leerstehendes Ladenlokal, um eine Teststelle einrichten zu können.

Derzeit kann man sich an folgenden Stellen im Dorf testen lassen: Brauhaus am Ring montags bis sonntags von 9.30 bis 18 Uhr, Terminreservierung online nötig. Ambulante Alten- und Krankenpflege Silke Roicke: montags bis freitags von 11 bis 15 Uhr. Glückauf Apotheke: Zeiten und Termine zur Testung können auf www.apotheke-kirchhellen.de eingesehen werden. Praxis Dr. Hebisch: nur nach Vereinbarung. Kopfwerk Kirchhellen: nur nach Vereinbarung. Testbus auf dem Johann-Breuker-Platz: montags von 8.15 bis 12 Uhr

