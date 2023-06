So ähnlich könnten die gecasteten Darsteller für die Horrorwood-Studios im Movie Park in Bottrop Kirchhellen aussehen.

Casting Wer will Monster sein? Movie Park sucht Horror-Darsteller

Bottrop-Kirchhellen. Der Bottroper Movie Park veranstaltet ein offenes Casting: Gesucht werden Grusel-Darsteller für die Horrorwood-Studios zu Halloween.

Etwas Zeit vergeht noch, bis im Movie Park wieder die Horrorwood-Studios zu Halloween eröffnen. Aber schon jetzt sucht der Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen schaurige Darsteller. Egal ob blutrünstiger Clown oder seelenloser Untoter – beim offenen Monster-Casting am Samstag, 8. Juli 2023, ist jeder über 18-Jährige eingeladen, seine Gruselkünste unter Beweis zu stellen.

Passend zum 25. Jubiläumsjahr des Horror-Spektakels wird es insgesamt 25 ausgewählte Tage im Zeitraum vom 30. September bis 12. November geben, an denen mehr als 250 Monster die Parkbesucher auf den Straßen sowie in den Horrorhäusern in Angst und Schrecken versetzen.

Casting im Movie Park: Bewerber verwandeln sich in Monster

Für den schaurigen Anblick müssen sich die Kandidaten beim Casting zunächst selbst schminken und in ein Monster verwandeln. Hier erhalten sie Unterstützung von erfahrenen Halloween-Kollegen. Anschließend dürfen die Bewerber ihre Horrorqualitäten in einem der speziell thematisierten Horrorhäuser präsentieren, heißt es seitens des Movie Parks.

Empfehlenswert sei es, alte Kleidung zu tragen. Das Casting dauert, abhängig von der Teilnehmerzahl, circa drei Stunden. Eigene Kostüme dürfen, soweit möglich, gerne mitgebracht werden. Schminke und Pinsel stehen vor Ort außerdem zur Verfügung. Eine Jury beurteilt am Ende die Teilnehmenden in ihren Rollen.

Treffpunkt für das Monster-Casting am 8. Juli ist um 18.30 Uhr am Haupteingang des Parks. Der Freizeitpark empfiehlt, sich bei Interesse vorab unter hr@moviepark.de in der Personalabteilung des Movie Parks anmelden. Weitere Informationen folgen dann unmittelbar vor dem Casting.

Movie Park sucht auch Mitarbeiter für Kinder-Halloween

Auch für das Kinder-Halloween werden noch Mitarbeiter gesucht. Sie müssen mindestens 16 Jahre alt sein und Freude im Umgang mit Kindern haben. Die Bewerber werden sich unter anderem um die Beaufsichtigung des Kinderschminkens und Kürbisschnitzens sowie um die Betreuung von Mal-, Bastelaktivitäten und Spielen kümmern.

Die genauen Stellenbeschreibungen werden im Juli veröffentlicht. Die Castings hierzu finden an einem gesonderten Tag Anfang September statt, der noch bekanntgegeben wird.

