Wer sich in Bottrop um das Herbstlaub kümmern muss

Bäume und Sträucher verlieren ihre Blätter und mancherorts bilden sich riesige Laubberge. Wer ist für die Beseitigung des Laubs im angemieteten Garten oder im Hof zuständig? Der Vermieter, sagt der Mieterschutzbund, sofern nicht Mietvertrag oder Hausordnung andere Regelungen enthalten.

„Zuerst empfiehlt sich, wie häufig, ein Blick in den Mietvertrag“ rät Claus O. Deese, Vorstand des Mieterschutzbund. „Jeder Mieter sollte prüfen, ob er dort oder vielleicht in einer Hausordnung eine Verpflichtung zur Durchführung von Gartenarbeiten übernommen hat. Hierzu zählt nicht allein das Unkrautjäten. Auch das Entfernen des Laubes gehört dazu.“

Auch frühes Laub muss rasch entfernt werden

Des Weiteren ist wichtig zu beachten, dass eine Pflicht zur Durchzuführen der notwendigen Gartenpflege entsteht, sobald diese tatsächlich anfällt. Kommt es daher wie in diesem Jahr schon früh zu vermehrtem Laub im Garten, Hof oder Wegen, so muss eine Beseitigung stattfinden. „Aufgrund des Klimawandels und der damit einhergehenden Dürren mussten wir in den letzten Jahren erleben, dass nicht nur die Nadelbäume erheblich gelitten haben. Auch die Laubbäume haben bereits sehr früh angefangen, ihre Blätter zu verlieren“ sagt Deese.

Herbstlaub kann in der Biotonne oder im Laubsack gesammelt werden.. Foto: RGB

Ist die Verpflichtung zur Durchführung der Gartenpflege und eventuell auch der Pflege eines Hofes oder der Zuwege auf den Mieter übergegangen, so muss er sich gewissenhaft darum kümmern. Ist ihm dies aufgrund eines Urlaubes oder gesundheitlicher Einschränkung nicht möglich, so muss er für einen Ersatz sorgen. Der Vermieter ist für die Überwachung und Kontrolle der Arbeiten zuständig. Findet sich jedoch keine solche Regelung im Mietvertrag, so ist der Vermieter in der Pflicht Garten und Wege sowie das Grundstück vom Laub zu befreien. Die Kosten, die hierdurch entstehen, kann der Vermieterin vielen Fällen im Rahmen der Betriebskostenabrechnung auf den Mieter umlegen.

Mieterschutzbund warnt vor Rutschgefahr

„Die Pflege der Außenanlagen sollte gewissenhaft durchgeführt werden. Das nasse Laub führt nicht selten zu einer erheblichen Sturz- und Rutschgefahr“ sagt Deese. „Die Blätter müssen eingesammelt werden. Wenn ein Passant auf dem Laub ausrutscht, kann der Mieter zur Verantwortung gezogen werden, wenn ihm die Pflicht zur Beseitigung der Blätter trifft.“

Die Blätter können in den Laubsack oder lose in die Biotonne gegeben werden. Diese im Wald zu verteilen ist jedoch nicht erlaubt. Vorsicht geboten ist bei der Nutzung von Laubsaugern. Diese dürfen laut Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung nur an Werktagen von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 17 Uhr genutzt werden. Außerhalb dieser Zeiten kann ein Bußgeld fällig werden.