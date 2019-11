Bottrop. Bedürftige Senioren können in Bottrop Anträge auf eine Mahlzeitenpatenschaft stellen. Malteser liefern ins Haus. Spender unterstützen das Projekt

Wenn die Rente nicht reicht: Malteser spendieren Mahlzeiten

Eine warme Mahlzeit ist längst nicht für jeden eine Selbstverständlichkeit, wissen die Malteser. Um ein Zeichen gegen die Altersarmut zu setzen, stellt der Verband bedürftigen Senioren deshalb im Rahmen einer Mahlzeitenpatenschaft ein kostenloses Mittagessen zur Verfügung. Das Essen wird auf Wunsch täglich heiß und verzehrfertig zu den Menschen nach Hause geliefert. Aktuell gibt es in Bottrop freie Plätze in dem spendenfinanzierten Sozialprojekt der Hilfsorganisation. Anträge können alle Senioren stellen, die von Grundsicherung leben oder ein Renteneinkommen unter 750 Euro haben.

Fahrer liefern bis an den Küchentisch

„Wir verstehen unsere Mahlzeitenpatenschaften als Ergänzung zu den bestehenden Hilfsangeboten der Stadt“, so Thorsten Schildt, Verantwortlicher für den Malteser Menüservice. Die Patenschaften eignen sich insbesondere für ältere Menschen, die eingeschränkt sind und sich nicht mehr ausreichend selbst versorgen können. „Unsere Fahrer liefern das Essen bis an den Küchentisch und helfen dort, wo es nötig ist auch bei der Zubereitung der Speisen“, so Schildt weiter.

Mindestens ein halbes Jahr gültig

Die kostenlose Mahlzeitenpatenschaft für die Senioren gilt für mindestens ein halbes Jahr. Danach hoffen die Malteser auf weitere Spender, die eine symbolische Patenschaft für ein oder mehrere Mittagessen übernehmen wollen. Spender können eine Patenschaft für beliebig viele Mahlzeiten übernehmen. Denkbar sind zum Beispiel Monatspatenschaften (180 Euro), Unternehmenspatenschaften oder eine Jahrespatenschaft (2190 Euro). Die Malteser freuen sich aber auch über jede Einmalspende. Die Patenschaft ist frei von Laufzeiten und jeder Pate kann selbst entscheiden, wie oft und wie lange er das Projekt unterstützen möchte.

