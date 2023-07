Wenn bei der Fußball-WM Deutschland auf Bottrop trifft

Bottrop. Bottrop gegen Deutschland? Diesen Wettkampf gibt es. Zum Beispiel bei der laufenden Schülerinnen-WM im Fußball im marokkanischen Rabat.

Das dürfte die ungewöhnlichste Spielpaarung bei der Fußball-WM der Schülerinnen in Marokko gewesen sein, die noch bis Sonntag läuft. In Gruppe A traf am Dienstagabend das deutsche Team auf das „Team Bottrop“. Bottrop gegen Deutschland? Diese Begegnung geht zurück auf den Verein „Kinderdorf Bottrop in Gambia“.

Wesentlicher Bestandteil der Aufbauarbeit des Bottroper Vereins, der sich seit 1985 im westafrikanischen Land Gambia engagiert, ist der Aufbau einer Berufskollegs gewesen. Die „Bottrop Technical Senior Secondary School“ oder kurz: Bottrop School wurde vom Verein „Kinderdorf Bottrop in Gambia“ 2017 an den Staat übergeben. Die Schule verwendet die Farben der Stadt Bottrop, Blau und Weiß.

„Bottrop hält die Flagge Gambias hoch“

Und die Teilnahme an der „World’s School Championship Football? Die kam so: Im „girls team“ des Berufskollegs sind 30 Mädchen im Alter von 13 bis 16 Jahren aktiv, drei von ihnen treten in der U17-Nationalmannschaft an. 2022 wurde das „Team Bottrop“ Landesmeister unter den Schulen und erwarb so das Recht, sein Land bei der Schülerinnen-WM zu vertreten. Das Schulministerium gab zum Auftakt des Turniers auf Facebook bekannt: “Wir sind unglaublich stolz darauf, dass Bottrop auf der internationalen Bühne die Flagge Gambias hochhält.“

Laut Trainer Fakebba Saine (36) nimmt Bottrop seit 2016 an dem internationalen Schulvergleich teil und schaffte es einmal bis ins Finale. Saine ist Chef der drei Sportlehrer in der Berufsschule Bottrop in Gambia und leitet die Delegation für Marokko. Sie besteht aus 16 Spielerinnen und zwei Trainern.

Vor dem Turnier wurde täglich am frühen Nachmittag in praller Sonne trainiert auf dem Ascheplatz der Schule, auch bei weit über 30 Grad im Schatten. „Wir achten aber sehr darauf, dass der Unterricht der Mädchen nicht zu kurz kommt, der findet für sie morgens statt“, betont der stellvertretende Schulleiter Moses Lamin.

Das Spiel zwischen Deutschland und Bottrop endete übrigens 1:1. Die deutschen Schülerinnen wahrten damit ihre Finalchancen nach einem 2:1 gegen Taipeh und einem 10:0 gegen die Vertretung aus dem Niger. Das „Team Bottrop“ dagegen leistete sich zwei Niederlagen gegen eine der beiden chinesischen Teams und gegen Taipeh.

