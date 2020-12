Bottrop. Die ASB-Tagespflege „Am Germaniahof“ in Bottrop feiert den fünften Geburtstag mitten in der Corona-Pandemie. Die hat die Betreuung verändert.

Seit fünf Jahren führt der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) die Tagespflege „Am Germaniahof“. Fünf Jahre, in denen bei der tageweisen Betreuung von Senioren ein interkulturelles Konzept samt Zweisprachigkeit verfolgt wird. So zählen zu den 36 Gästen aktuell auch sechs mit türkischen Wurzeln. Fünf Jahre – und in diesem die größte Herausforderung durch die Corona-Pandemie.

„Es ist ein Geburtstag in einer schwierigen Zeit“, sagt Einrichtungsleiterin Özlem Karalar. Die Tagespflege darf weiter laufen, aber unter Einschränkungen. „Es dürfen weiterhin nur zehn Gäste gleichzeitig an einem Tag kommen“, berichtet Karalar; in normalen Zeiten waren es 18 . „Neuaufnahmen sind zwar im Prinzip möglich, aber bei uns eingestellt, da wir so unseren Gästen schon die gewohnten Zeiten nicht anbieten können.“

Angehörige sind dankbar für Entlastung durch die Tagespflege in Bottrop

Wobei mit Blick auf die jeweilige häusliche Situation und in Absprache mit den Angehörigen genau abgewogen wird, wie dringend die Tagespflege benötigt wird. „Wir haben zum Beispiel eine Person, die kommt weiterhin dreimal in der Woche, weil der Ehemann daheim sonst überfordert ist“, so Karalar. Eine andere Besucherin, deren vier Kinder sich kümmern könnten, komme hingegen jetzt statt drei- nur noch einmal. „Wir berücksichtigen auch, wenn die Kinder in systemrelevanten Berufen arbeiten.“ Grundsätzlich werde versucht, jedem Gast mindestens einen Besuchstag zu ermöglichen.

Die Angehörigen seien immer schon dankbar für die Möglichkeit der Tagespflege gewesen, „aber jetzt in der Corona-Krise noch wieder ein Stück mehr“, stellt Karalar fest. „Weil jeder irgendwie leidet und die Entlastung sehr gerne annimmt.“

Maske und Schnelltest gehören zu den Corona-Schutzmaßnahmen

Zu den Schutzmaßnahmen gehört, dass das Personal FFP2-Masken trägt, für die Gäste Maskenpflicht beim Transfer (bis zum Sitzplatz) besteht, beim Reinkommen Handhygiene und Fiebermessen zur Routine zählen. „Ganz neu ist, dass wir geschult wurden und einmal in der Woche beim Personal einen Corona-Schnelltest machen“, berichtet Karalar . Bei den Gästen werde dieser bei Bedarf genutzt. Ein Stück zusätzliche Sicherheit, wobei die Leiterin des sechsköpfigen Teams betont: „Wir Pflegekräfte sind vorsichtiger bei Symptomen wie Halskratzen und versuchen auch privat Kontakte zu vermeiden.“

Die Aktivitäten in der Tagespflege sind angepasst worden – Kartenspielen etwa funktioniere schon wegen des erforderlichen Abstands nicht; Mithelfen beim Kochen ist nicht möglich; Schleifen binden für Weihnachten schon. „Heute hatten wir nur fünf Gäste. Da können wir uns so mit Abstand hinsetzen, dass wir auch singen können“, freute sich Karalar am Tag des Tagespflege-Geburtstages.