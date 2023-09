Weltkindertag: Unter-15-Jährige fahren gratis Bus und Bahn

Am Weltkindertag fahren Mädchen und Jungen unter 15 Jahren kostenlos Bus und Bahn.

Bottrop/Gladbeck. Zum Weltkindertag lädt die Vestische, das Verkehrsunternehmen für Bottrop und Gladbeck, Kinder zum kostenlosen Fahren ein. So geht’s.

Zum Weltkindertag am Mittwoch, 20. September, lässt der Verkehrverbund Rhein-Ruhr und damit auch die Vestische alle Kinder unter 15 Jahren kostenlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren.

Ein Ticket ist für diesen Tag nicht nötig. Die Vestische freue sich, wenn junge Menschen öffentliche Verkehrsmittel nutzen, so das Verkehrsunternehmen. Einerseits sei es wichtig, bereits den Jüngsten das Verhalten im Straßenverkehr sowie die Nutzung von Bussen und Bahnen nahezubringen. Andererseits möchten die Verkehrsunternehmen zeigen, dass sie eine attraktive und umweltverträgliche Alternative zum Auto der Erwachsenen sind.

Kostenlose Fahrt im ÖPNV am Weltkindertag

So können am 20. September alle Kinder von morgens bis abends nicht nur die Busse der Vestischen und der anderen Verkehrsunternehmen im gesamten VRR-Gebiet zum Nulltarif nutzen, sondern auch alle Regional-Express- und Regionalbahn-Züge sowie die S-Bahnen. Lediglich in der 1. Klasse der Eisenbahnunternehmen gilt dieses Angebot nicht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop