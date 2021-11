Wellpappenfabrik Bottrop investiert in Qualität und Wachstum

Bottrop. Seit 2016 investiert Panther Packaging mehr als 20 Millionen Euro am Standort Bottrop. Die Wellpappenfabrik besteht seit 45 Jahren.

Im Jahr 2021 feierte die zur Panther-Gruppe gehörige RRK Wellpappenfabrik GmbH & Co. KG in Bottrop ihr 45-jähriges Bestehen. In diesem Geburtstagsjahr wurde am Standort investiert und im September eine weitere, neue Rotationsstanze für hochwertigste, im Flexodruck veredelte Verpackungen in Betrieb genommen.

In den vergangenen fünf Jahren konnte das 1976 gegründete Unternehmen Wachstum in jeder Hinsicht verzeichnen, betont die Unternehmensleitung. Ihren Anteil daran haben demnach die kontinuierlichen Investitionen in modernste Anlagen- und Gebäudetechnik sowie Logistik, die seit 2016 über 20 Millionen Euro betragen.

Ansprüche der Kunden an Qualität von Wellpappenverpackungen steigen

Die jüngst in Betrieb genommene Rotationsstanze verfügt unter anderem über vier Farbwerke mit Trocknung, Druckbildüberwachung einschließlich Ausschleusung und Packroboter. „Eine komplette Kameraüberwachung der gesamten Anlage, optimierte Schallschutzmaßnahmen und durchgängige Gestaltung unter Lean Management und 5S-Methoden schaffen neue, hochmoderne Arbeitsplätze für das Panther-Team an der Linie“, heißt es.

Die Entscheidung für die Maschine ist vor dem Hintergrund steigender Kundenbedürfnisse an Qualität unterschiedlichster Wellpappenverpackungen gefallen: Dank modernster Prozesstechnik und Qualitätsüberwachung, höheren Produktionsgeschwindigkeiten und dem verschlankten Arbeitsablauf erhöht die RRK Wellpappenfabrik damit ihre Kapazitäten und verschafft sich zusätzlich mehr Flexibilität mit Blick auf die Kundenanforderungen.

Seit Anfang September produziert die neue Verarbeitungsmaschine bedruckte und gestanzte Verpackungen, denen in den nächsten Jahren mit den erweiterten Kapazitäten viele Millionen Quadratmeter anspruchsvoll veredelter Wellpappe folgen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop