Schulwechsel Weiterführende Schulen in Bottrop: Zentraler Infotermin

Bottrop. Welche weiterführende Schule ist die richtige für mein Kind? Um diese Frage zu beantworten, bietet die Stadt Bottrop eine Infoveranstaltung.

Anfang des nächsten Jahres steht für hunderte Bottroper Kinder der Wechsel auf die weiterführende Schule an. Die Stadt führt vorab im November zentrale Informationsveranstaltungen für alle Erziehungsberechtigten der Schüler und Schülerinnen in den vierten Grundschuljahrgängen zum Übergang in die weiterführenden Schulen durch.

Weiterführende Schulen in Bottrop: Infotermine für Eltern

Bei diesen Veranstaltungen werden alle notwendigen Informationen über die Zugangsvoraussetzungen und Besonderheiten der weiterführenden Schulformen weitergegeben. Außerdem besteht die Gelegenheit, Fragen zu stellen und weitere Informationen einzuholen.

Folgende Veranstaltungen werden durchgeführt:

Donnerstag, 9. November, 19.30 Uhr, Pädagogisches Zentrum der Janusz-Korczak-Gesamtschule, Horster Straße 114

Dienstag, 14. November, 19.30 Uhr, Aula der Willy-Brandt-Gesamtschule, Brömerstraße 12

Mittwoch, 15. November, 19.30 Uhr, Aula des Schulzentrums Kirchhellen, Kirchhellener Ring 18

Interessierte Eltern sollen sich jeweils einzeln pro Teilnehmer auf der städtischen Homepage anmelden.

