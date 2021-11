Weiterführende Schulen in Bottrop: Die Tage der offenen Tür

Bottrop. Anfang des Jahres melden sich die Bottroper Viertklässler für die weiterführende Schule an. Eine Übersicht der Tage der offenen Tür.

Für tausende Bottroper Viertklässler und ihre Eltern steht in den nächsten Wochen eine wichtige Entscheidung an: Wohin geht’s nach der Grundschule? Sieben weiterführende Schulen sowie ein Berufskolleg gibt es in Alt-Bottrop, hinzu kommen ein Gymnasium und eine Sekundarschule in Kirchhellen. Wer Einblicke in die Schulen gewinnen will, kann Tage der offenen Tür besuchen – bei allen gilt die 3G-Regel. Eine Übersicht der Termine.

Janusz-Korczak-Gesamtschule

Die Janusz-Korczak-Gesamtschule, Beckstraße 138, präsentiert sich den Schülerinnen und Schülern sowie ihren Eltern am Samstag, 4. Dezember, von 13 bis 17 Uhr.

Die Janusz-Korczak-Gesamtschule in Bottrop. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Verschiedene Aktionen und Angebote, die sich die Schüler und Schülerinnen ausgedacht haben, geben einen Einblick in das Schulleben. Ein Weihnachtsbasar lädt zum Stöbern in weihnachtlicher Atmosphäre ein, da lässt sich auch noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk finden.

Schüler, Lehrer und die Schulleitung stehen für Gespräche zur Verfügung. Weitere Infos: www.jkg-bottrop.de

Willy-Brandt-Gesamtschule

Der Tag der offenen Tür an derWilly-Brandt-Gesamtschule, Brömerstraße 12, findet bereits am 20. November von 10 bis 12.30 Uhr statt. Eingeladen sind interessierte Viertklässler mit ihren Familien, aber auch Interessenten für die gymnasiale Oberstufe. Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie das weitere pädagogische Personal der Schule haben zahlreiche Angebote vorbereitet.

Die Willy-Brandt-Gesamtschule in Bottrop. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Die Veranstaltung beginnt mit einer kurzen Begrüßung um 10 Uhr in der Mensa (Gebäude C). Im Anschluss findet Schnupperunterricht in verschiedenen Fächern statt. Gleichzeitig haben alle Besucher die Möglichkeit, in kleinen Gruppen von Schülerinnen und Schülern der höheren Jahrgänge durch die Schulgebäude geführt zu werden, um die Unterrichts- und Freizeitangebote besser kennenzulernen.

Die einzelnen Fachschaften stellen sich mit kreativen Angeboten zum Mitmachen vor. Beispielsweise können die Kinder in der Sporthalle aktiv werden und das „bewegte Lernen“ ausprobieren sowie backen, werkeln, basteln und Experimente machen. Es gibt Rätsel, Spiele und Stationen zu verschiedenen Fächern.

In der Cafeteria werden Waffeln für den guten Zweck verkauft. Das Schulleitungsteam steht für persönliche Gespräche zur Verfügung. Oberstufenleiterin Alexandra Beckmann informiert im Gebäude C mit ihrem Team die Interessenten für die Laufbahn in der Sekundarstufe II. Weiter Infos: www.wbg-Bottrop.de

August-Everding-Realschule

Unter dem Motto „Bildung, Backen und Bewegung“ steht der Tag der offenen Tür an der August-Everding-Realschule, Gorch-Fock-Straße 21, am 3. Dezember von 15 bis 17.30 Uhr. Neben zahlreichen Informationen (zum Beispiel zur bilingualen Klasse, zur Hausaufgabenförderung und zu weiteren Fördermöglichkeiten und Angeboten an der Schule) werden den Besuchern zahlreiche Mitmach-Aktivitäten angeboten: Die Grundschüler können am Schnupperunterricht teilnehmen, den Schulsanitätern bei Übungen zusehen, an Tablets und Computern knobeln, verschiedene naturwissenschaftliche Experimente durchführen oder in der geräumigen Schulküche backen.

Die August-Everding-Realschule in Bottrop. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Unter Anleitung ausgebildeter Sporthelfer können die Mädchen und Jungen sich außerdem in der Sporthalle austoben. Während des gesamten Nachmittags stehen die Mitglieder der Schulleitung und die Lehrerinnen und Lehrer für Fragen zur Verfügung. Weitere Infos: www.aer-bottrop.de

Gustav-Heinemann-Realschule

Die Gustav-Heinemann-Realschule, Paßstraße 12, öffnet ihre Türen am Freitag, 26. November, von 15 bis 18 Uhr. Alle interessierten Viertklässler und ihre Eltern sind eingeladen, sich über die pädagogische Arbeit an der GHR und die gesetzten Schwerpunkte, die Räumlichkeiten, den Schulalltag, aber auch über die Besonderheiten und die Gestaltung des Schullebens zu informieren.

Die Gustav-Heinemann-Realschule in Bottrop Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Es gibt Einblicke in das Fahrten- und Berufsvorbereitungsprogramm der GHR, den Offenen Ganztag und den „sanften Übergang“ in die Erprobungsstufe. Beim Rundgang durch die Schule gibt es viele Angebote, die die jungen Gäste zum Mitmachen einladen, wie einen Kreativworkshop oder Workshops zum Mikroskopieren und Experimentieren.

Für die Eltern besteht dabei die Möglichkeit zum Gespräch mit den Lehrerinnen und Lehrern oder der Schulleitung, die gerne für individuelle Fragen zur Verfügung stehen. Außerdem lädt ein Adventsbasar zum Stöbern und Kaufen ein und die Schülervertretung backt Waffeln und Kuchen. Weitere Infos: www.ghr-bottrop.de

Marie-Curie-Realschule

Die Lehrer und Lehrerinnen der Marie-Curie Realschule, Friedrich-Ebert-Staße 120, laden am Freitag, 26. November, zum Tag der offenen Tür ein. In Kleingruppen von zehn Personen führen sie durch die Schule. Im Rahmen des Besuchs informieren sie über die pädagogischen Konzepte, konkrete Unterrichtsarbeit, das Ganztagskonzept und das Angebot an Arbeitsgemeinschaften. Die Lehrer bieten Vorführungen und Anschauungsmaterial aus dem unterrichtspraktischen Alltag an.

Die Marie-Curie-Realschule in Bottrop. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Klassenräume des Schulgebäudes, in Pavillon und Neubau, zu besichtigen, sowie einen Blick in die Mensa, die Computerräume als auch in die digital ausgestatteten Fachräume zu werfen. Anmeldung unter 02041/183010. Weitere Infos: www.marie-curie-rs.de.

Heinrich-Heine-Gymnasium

Das Heinrich-Heine-Gymnasium, Gustav-Ohm-Straße 65, lädt alle Viertklässlerinnen und Viertklässler gemeinsam mit ihren Eltern am Samstag, 27. November, zum Tag der offenen Tür ein. Auch Schüler der zehnten Klasse anderer Schulen können sich über den Weg zum Abitur informieren.

Von 9 bis 14 Uhr können die Schüler das aller an der Schule Beteiligten erleben: Schnupperunterricht, Führungen und verschiedene Mitmach-Angebote stehen auf dem Programm. Eltern und Schüler können auch das Ganztagsangebot in der Erprobungsstufe kennenlernen. Das Programm findet in zwei Zeitschienen statt: Jeweils um 9 und 11 Uhr starten die Runden mit Begrüßung durch den Schulleiter und einem Info-Vortrag. Für die Zehntklässler startet der Tag der offenen Tür um 10 Uhr.

Das Heinrich-Heine-Gymnasiums in Bottrop. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Zudem findet am Mittwoch, 15. Dezember, um 19 Uhr in der Aula ein Info-Abend für Eltern statt. An diesem Abend stellt das Gymnasium den Bildungsweg bis zum Abitur, die besonderen Profile Latein Plus und Mint sowie das Digitalisierungskonzept vor. Anmeldung unter 02041-182580.

Außerdem bietet das HHG Workshops am 18. und 25. November sowie am 2. Dezember jeweils von 14.30 bis 16 Uhr in den Fächern Mint und Latein Plus für Viertklässlerinnen und Viertklässler an. Anmeldung via Mail an schopper@hhg-bottrop.de. Weiter Infos: www.hhg-bottrop.de

Josef-Albers-Gymnasium

Der Tag der offenen Tür Josef-Albers-Gymnasium, Zeppelinstraße 20, lädt findet am 4. Dezember von 9 bis 13 Uhr statt. Er wird in zwei Durchgängen durchgeführt, um den Besuchern in kleinen Gruppen die Möglichkeit zu geben, die Vielfalt der Schule zu entdecken und ausreichend Zeit für Gespräche und Eindrücke zu haben. Ab 9 Uhr beziehungsweise ab 11 Uhr startet jeweils ein Durchgang mit einer Aula-Veranstaltung nahe dem Haupteingang des Gymnasiums.

Danach haben alle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern die Möglichkeit an einem geführten Rundgang durch das Gebäude sowie an Schnupperunterrichtsangeboten teilzunehmen. In vorbereiteten Räumen präsentieren sich einzelne Fächer wie zum Beispiel Sprachen, Naturwissenschaften, Kunst, Musik und die Gesellschaftswissenschaften und laden zu Mitmach-Angeboten, zum Experimentieren und zu Informationen zur individuellen Gestaltung der Schullaufbahn ein.

Das Josef-Albers-Gymnasium in Bottrop. Foto: Thomas Gödde / FFS

Auch in der Sporthalle können die Viertklässler aktiv werden und sich in einem Bewegungsparcours erproben oder die Aktivitäten der Sporthelfer sowie der Skifreizeit kennenlernen. Vor dem Neubau haben die Eltern bei Essen und Musik die Möglichkeit, in Gesprächen gezielte Ansprechpartner der Schulleitung, des Fördervereins, der Elternpflegschaftsvertretung sowie der Schülervertretung zu treffen. Anmeldungen über das Sekretariat: 02041/70 64 20.

Zusätzlich zum Tag der offenen Tür bietet das JAG Workshops zu verschiedenen Fächern sowie Elternabende im Dezember und Januar an. Weitere Infos: www.jag-bottrop.de.

Berufskolleg Bottrop

Schülerinnen und Schüler, die sich für das Schuljahr 2022/23 über die drei Abitur-Bildungsgänge mit den Schwerpunkten Gesundheit, Informatik und Wirtschaft/Verwaltung am Berufskolleg Bottrop, An der Berufsschule 20, informieren möchten, können am Dienstag, 23. November, mit ihren Eltern und Verwandten zum Info-Abend kommen.

Das Berufskolleg Bottrop. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Los geht es um 18 Uhr im Lichthof des Berufskollegs. Neben grundlegenden Informationen können sich alle Interessierten auch individuell beraten lassen. Weitere Infos: www.berufskolleg-bottrop.de

Auch die Schulen in Kirchhellen stellen sich den Viertklässlern und deren Eltern vor. Die Sekundarschule veranstaltet ihren Tag der offenen Tür am heutigen Samstag, 13. November von 10 bis 13 Uhr. Zusätzlich bietet sie einen Informationsabend für Eltern an am Montag, 10. Januar. Das Vestische Gymnasium präsentiert sich den Familien am Samstag, 20. November von 9 bis 12 Uhr.

