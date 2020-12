Weißer BMW M3 in Bottrop gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Doe Polizei sucht Zeugen für einen Autodiebstahl in Bottrop.

Bottrop. Ein sportlicher BMW ist nachts von der Richard-Wagner-Straße in Bottrop verschwunden. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (3./4. Dezember) ist in Bottrop ein weißer BMW M3 gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, verschwand der sportliche Wagen zwischen 1 Uhr und 2.30 Uhr von der Richard-Wagner-Straße. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, haben Nachbarn wohl um kurz nach 2 Uhr verdächtige Geräusche wahrgenommen.

Auffällig an dem Auto sind laut Polizei Schäden an der linken Seite sowie Sticker mit der Aufschrift „M Performance“ an den Außenspiegeln. Wer Hinweise zu dem Diebstahl geben kann wird gebeten, sich unter 0800 2361 111 zu melden.

