Weihnachtssingen schwappt vom Ebertbad rüber nach Bottrop

Ob er den Nikolausmantel wie hier bei „Swinging Christmas“ in Oberhausens Ebertbad trägt, weiß Nito Torres noch nicht. Aber zumindest einer der Gitarristen aus dem Bild ist im Passmanns dabei: Many Miketta (l.).

Bottrop. Das Weihnachtssingen mit Nito Torres und Band in Oberhausens Ebertbad ist Kult – und immer ausverkauft. Jetzt gibt’s eine Auflage in Bottrop.

Drei Bottroper (mindestens) sorgen in der Nachbarstadt für ein stimm(ungs)volles Schwimmbad, manchmal auch für tausendfache Mehrstimmigkeit im Stadion Niederrhein. Die Mitsingabende von Nito Torres in Oberhausens Ebertbad sind inzwischen legendär, vor allem das Weihnachtssingen. „Ausverkauft“ heißt es dann. Und da hat sich Wahl-Bottroper Nito mit seinen ständigen musikalischen Begleitern, den Ur-Bottropern Many Miketta und Roland Miosga, gedacht: Warum die Welle nicht mal nach Bottrop rüberschwappen lassen?

Das Publikum ist gefragt: Alle Liedtexte werden eingeblendet

Nun ist das Passmanns kein altes Schwimmbad und auch viel kleiner: Aber der stimmungsvolle Mitsingabend dürfte auch in der traditionsreichen Kulturkneipe für gute Stimmung sorgen. „Altes und Neues, Traditionelles und auch etwas Verrücktes, auf jeden Fall aber mit Weihnachtsduft, mindestes frische Waffeln, und gute Stimmung“, so beschreibt Sänger, Schauspieler und Comedian Nito Torres selbst den Gastauftritt im Passmanns.

Lesen Sie weitere Berichte aus Bottrop:

Und Mitsingen heißt bei ihm auch Mitsingen: „Alle Texte werden für die, die nicht mehr so in Übung sind, eingeblendet, da kann sich dann niemand mehr rausreden.“ Aber erfahrungsgemäß werde immer lauter und oft auch vielstimmiger gesungen, als man zunächst erwartet.

Wer Nito Torres’ „Bottrop Monologe“ kennt, die Soloabende, bei denen er sein Lebensthema „Ein Rheinländer in Bottrop“ durchspielt (jetzt wieder am 24. November im Filmforum), kann ahnen, was beim Weihnachtsmitsingabend die Mitsingenden erwartet. Da wird nix bierernst sein. Ist Weihnachten ja auch nicht.

Sonntag, 2. Dezember, 20 Uhr, Passmanns, Kirchhellener Straße 57. Karten (20 Euro) gibt es im Vorverkauf in der Humboldt-Buchhandlung, ebenfalls Kirchhellener Straße (18) oder an der Abendkasse.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop