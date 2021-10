In Bottrops Nachbarstadt Essen ist die Eislaufbahn auf dem Kennedyplatz jedes Jahr ein Besuchermagnet. Aber auch da weiß niemand, wie es weitergeht.

Absage Weihnachtsmarkt in Bottrop ohne die geplante Eisbahn

Bottrop. Die geplante Eisbahn auf dem Berliner Platz in Bottrop wird nun doch nicht kommen. So begründet der Veranstalter die kurzfristige Absage.

Eigentlich hätte auf dem Berliner Platz in den Wintermonaten eine Eisbahn stehen sollen. Doch das wird in diesem Jahr nichts. Veranstalter Dirk Helmke musste die geplante Attraktion zum Weihnachtsmarkt absagen. Der Grund dafür: Man habe keine schriftliche Zusage für die benötigten Elektroaggregate bekommen, so Helmke gegenüber dieser Zeitung.

Eisbahn in Bottrop: Benötigte Elektroaggregate fehlen

Deshalb habe man die Notbremse gezogen, weil das Risiko zu groß wäre, noch weitere Kosten zu verursachen und am Ende aber doch nicht starten zu können. Allein auf mündliche Zusagen habe man sich nicht verlassen können, zumal derartige Aggregate zurzeit auch vielfach noch in den Flutgebieten im Einsatz seien und dort benötigt würden. Stattdessen werde man sich nun voll und ganz auf das kommende Jahr konzentrieren und die Eisbahn dann realisieren, so Helmkes Ankündigung.

In der Nachbarstadt Essen verwandelt sich seit vielen Jahren nach dem Weihnachtsmarkt der Kennedyplatz in eine Eisbahn. Allerdings gibt es auch dort ein Fragezeichen hinter der Veranstaltung. Dort zieht sich der Ausrichter der Veranstaltung zurück und bisher ist unklar, ob Essens Marketinggesellschaft einen neuen Partner findet, zumal Corona die Sache nicht einfacher mache.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop