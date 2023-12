Weihnachtszeit Weihnachtsgala in Bottrops bekanntem Industriedenkmal

Bottrop. Weihnachtsgala: Christian Polus und Luis del Rio, besser bekannt als „German Tenors“, bringen Musik in Bottrops historischen Lokschuppen.

Die Weihnachtsgala gehört inzwischen seit sechs Jahren zu den beliebtesten Veranstaltungen im Kalender des Lokschuppens und ist auch aus dem Bottroper Kulturprogramm der Vorweihnachtszeit nicht mehr wegzudenken. Auch in diesem Jahr laden die Veranstalter von Lok/Art zwei Tage vor Heiligabend zum Musikprogramm in das Industriedenkmal an der Gabelsbergerstraße ein.

Dabei gibt es ein Wiedersehen mit den Stammgästen Christian Polus und Luis del Rio, lange besser bekannt als „German Tenors“. Beide Tenöre haben gemeinsame Theaterwurzeln, die unter anderem im Essener Aalto-Theater liegen. Vor über 20 Jahren waren sie bereits mit eigenen Programmen unterwegs und etablierten sich später als unabhängige Tenorformation, die schnell deutschlandweit unterwegs war und es bis in diverse Fernsehshows schaffte.

Der Lokschuppen von der Gabelsbergerstraße aus gesehen. Seit vielen Jahren ist das alte Industriedenkmal Veranstaltungs- aber Trauort und hält so die Erinnerung an die Bergbauvergangenheit wach. Foto: WOJTYCZKA CHRISTOPH / Wojtyczka Christoph

Dabei haben sich beide nicht nur den engeren Bereich des klassischen Opernrepertoires auf die Fahnen geschrieben. Auch Lieder, italienische Canzonen bis hin zu Unterhaltungshits haben die Klassikprofis in ihr Portfolio eingebaut.

Internationale Weihnachtslieder treffen in Bottrop auf Hits aus Film und Show

Am 22. Dezember sind sie nicht alleine im Lokschuppen zu erleben. Mit dabei ist nach längerer Pause wieder einmal die Sopranistin Nadja Wuchinger, die nicht nur solistisch auftreten wird, sondern im Ensemble mit Christian Polus und Luis del Rio Bekanntes und Unbekannteres aus Klassik und Moderne präsentiert.

Dabei führt Christian Polus wie schon bei den früheren Programmen als Moderator durch den Abend. Das stimmstarke Trio wird von Jan Kirschniok am Flügel begleitet. Neben internationalen Weihnachtsliedern stehen im festlich geschmückten Lokschuppen aber auch Hits aus Film und Show auf dem Programm.

Freitag, 22. Dezember, 20 Uhr. Gabelsbergerstraße 19a, 46238 Bottrop. So genannte „Early-Bird-Tickets“ (ab 25 Euro) und weitere Infos gibt es auf lokart-events.de.

