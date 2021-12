Am 10. Dezember startet der traditionelle Weihnachtsbaumverkauf der OT Batenbrock und des Bezirks Batenbrock-Welheim der ev. Kirche an der Beckstraße.

Es gibt sie noch, die schönen Nachrichten in diesen Corona-Zeiten. In diesem Jahr kann der traditionelle Weihnachtsbaumverkauf der OT Batenbrock endlich wieder stattfinden. Im vergangenen Jahr musste die Hilfsaktion wegen der Pandemie abgesagt werden.

Diesmal ist es anders. Auf der Wiese vor der Auferstehungskirche an der Beckstraße stehen 600 prachtvolle Weihnachtsbäume aus dem Sauerland und warten auf einen neuen Besitzer. Die Nordmann- und Blautannen sind frisch geschlagen und zwischen ein bis vier Meter groß. Vor Ort werden sie eingenetzt und bei Bedarf auch auf Maß gestutzt.

Beim Weihnachtsbaumkauf gelten 2G-Regeln

Es gibt zudem einen Transportdienst, der die Bäume innerhalb von Bottrop gegen eine Gebühr von fünf Euro nach Hause liefert. Pandemiebedingt dürfen die Tannen nur bis zur Haustür gebracht werden. Beim Baumkauf an der Beckstraße sind Corona-Regeln zu beachten. Auf dem eingezäunten Gelände gelten die Maskenpflicht und 2G-Regel. Am Eingang wird der Nachweis kontrolliert. Ein Einbahnstraßensystem ist eingerichtet worden. Außerdem vor Ort erhältlich: warme und kalte Getränke sowie Gerichte vom Grill und Fisch.

Da ist mächtig Holz vor der Kirche. 600 Nordmann- und Blautannen aus dem Sauerland, zwischen ein bis vier Meter groß, sind beim Weihnachtsbaumverkauf an der Beckstraße zu finden. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Der Erlös aus den Verkäufen geht zu gleichen Teilen an das „Kinderdorf Bottrop in Gambia“ und an die Jugendarbeit der evangelischen Kirche im Gemeindebezirk.

Vorschulkinder in Gambia profitieren von dem Erlös

Das Geld aus Bottrop wird in Gambia im dortigen Kinderdorf in Steine investiert. „Der Erlös fließt in die Erweiterung der Anlage“, sagt der Vereinsvorsitzende Wolfgang Gerrits. Vier neue Klassenräume für Vorschulkinder sollen entstehen. „Das mittelfristige Ziel ist es, bis zum Jahr 2025 500 Vorschulkinder zu haben“, so Gerrits. Im Augenblick seien es 370 Jungen und Mädchen. Der Vereinsvorsitzende ist zuversichtlich: „Ich bin mir sicher, dass wir dieses Ziel erreichen.“

Der Verein „Kinderdorf Bottrop in Gambia“ wurde 1985 gegründet. Gambia ist ein Staat in Westafrika, etwa von der Fläche halb so groß wie Hessen und gehört zu den ärmsten Ländern Afrikas.

Die Öffnungszeiten: Freitag (10./ 17. Dezember) von 15 bis 19 Uhr, Samstag (11./ 18. Dezember) von 10 bis 17 Uhr, Sonntag (12. Dezember) 10.30 bis 17 Uhr und Sonntag (19. Dezember) von 10.30 bis 15 Uhr.

