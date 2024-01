Weihnachtsbäume werden in Bottrop mit der Biotonne abgeholt

Die abgeschmückten Weihnachtsbäume werden in dieser Woche in Bottrop von der Best abgeholt.

Bottrop Ausgediente Weihnachtsbäume werden in dieser Woche von der Bottroper Entsorgung abgeholt. Wichtig: Sie müssen komplett abgeschmückt sein.

Mit dem Fest der Heiligen drei Könige am 6. Januar endet für viele die Weihnachtszeit – und damit hat dann auch der Christbaum ausgedient. Der Bottroper Entsorgungsbetrieb (Best) ist darauf eingestellt und holt in dieser Woche (8. bis 12. Januar) die Weihnachtsbäume ab.

Bottroper sollen Christbäume bis 7 Uhr hinausstellen

Die Tannenbäume müssen dazu einfach an dem Tag, an dem für den jeweiligen Haushalt auch die Biotonne abgefahren wird, bis sieben Uhr früh an den Straßenrand gelegt oder gestellt werden.

Wichtig: Die Weihnachtsbäume müssen komplett abgeschmückt sein. „Nur aus Bäumen ohne Dekoration wie Lametta, Kunstschnee und ähnlichem kann wertvoller Kompost gewonnen werden“, erläutert die Best.

Weihnachtsbäume können auch kostenlos am Recyclinghof abgegeben werden

Wer sich noch länger als bis zum 12. Januar an seinem Weihnachtsbaum erfreuen möchte – die Weihnachtszeit endet nach alter katholischer Tradition spätestens am 2. Februar mit dem Fest Mariä Lichtmess – kann diesen selbst kostenlos an den Recyclinghöfen der Best abgeben. Auch in diesem Fall muss der Christbaumschmuck komplett entfernt sein. Laut Internetseite der Best gilt eine Tannenbaum-Abgabefrist bis zum 20. Januar.

Öffnungszeiten der Recyclinghöfe: Donnerberg, Südring 73, Montag bis Freitag 8-12 und 12.45-16 Uhr, Samstag 8-12 Uhr. Kirchhellen, Raiffeisenstraße 2b, Mittwoch 10-14.30 Uhr und 15-17 Uhr, Samstag 8.30 bis 13.30 Uhr.

