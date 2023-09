Wegen Personalmangels: Radstation am Bottroper ZOB zu

Die Radstation am ZOB bleibt am Wochenende geschlossen.

Bottrop. Die Radstation am Bottroper ZOB bleibt am Samstag geschlossen. Das ist eine Auswirkung des laufenden Insolvenzverfahrens des Betreibers.

Die Radstation und die öffentliche Toilette am ZOB in Bottrop werden am Samstag, 16. Samstag, wegen Personalmangels geschlossen bleiben. Darauf weist die Stadt Bottrop hin.

Grund sei Personalmangel aufgrund des laufenden Insolvenzverfahrens der Betreibergesellschaft Pia aus Mülheim. Die Stadt Bottrop und die Betreiberin der Radstation seien bemüht, den regulären Dienstbetrieb schnellstmöglich wiederherzustellen.

Vor gut einer Woche war die Radstation bereits zwischenzeitlich geschlossen gewesen, „aus betrieblichen Gründen“, wie es an der Tür stand. Hintergrund war, dass der Energieversorger der Radstation den Strom abgestellt hatte, „obwohl keine Rückstände bestehen“, sagte Maximilian van Kell von der Oberhausener Insolvenzverwaltung „Schwentker Bückmann“. Einen Tag später wurde der Betrieb wieder aufgenommen.

Bottroper Radstationen: Insolvenzverfahren der Pia läuft noch

Das Insolvenzverfahren der Pia – die Abkürzung steht für„Paritätische Initiative für Arbeit“ – wurde Anfang August am Amtsgericht in Duisburg eröffnet. Die Schließung von vier Betrieben mit 33 Mitarbeitern hatten die Insolvenzverwalter schon angekündigt. Sie verhandeln mit Interessenten über eine Übernahme von Pia-Teilbereichen und rechnen für Ende September mit weiteren Entscheidungen. Die Pia betreibt in Bottrop neben der Radstation am ZOB eine weitere am Hauptbahnhof.

Wer am Samstag im Innenstadtbereich eine öffentliche Toilette sucht, kann die Anlage am Ehrenpark, am C&A-Parkplatz sowie im Parkhaus Schützenstraße nutzen.

