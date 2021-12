Wegen Gehölzpflegearbeiten müssen Autofahrer im Bereich der Auf- und abfahrt der A 42 in Bottrop am Wochenende mit Beeinträchtigungen rechnen,

Straßenverkehr Wegen Grünpflege: Autobahnauffahrt in Bottrop gesperrt

Bottrop. Wegen Pflegearbeiten kommt es Samstag und Sonntag zeitweise zu Sperrungen der Auf- und Abfahrt zur A 42 in Bottrop.

Autofahrer in Bottrop müssen am Samstag und Sonntag Umleitungen in Kauf nehmen – zumindest wenn sie die A 42 nutzen wollen. Darauf weist die Autobahngesellschaft hin.

Wegen „Gehölzpflege“ wird die Auffahrt der Anschlussstelle Bottrop-Süd am am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Dezember, in Fahrtrichtung Kamp-Lintfort von 8 bis 17 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt über die Anschlussstelle Oberhausen-Neue-Mitte.

Zudem wird im selben Zeitraum die Abfahrt Bottrop-Süd in Fahrtrichtung Dortmund gesperrt. Hier führt die Umleitung über das Kreuz Essen-Nord.

