Wegen Corona: Keine Wahlparty am Bottroper Rathaus

Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen gibt es in diesem Jahr zur Kommunalwahl keine öffentliche Veranstaltung im oder am Rathaus Bottrop.

Bottrop. Zur Kommunalwahl am 13. September wird es keine öffentliche Veranstaltung im oder am Bottroper Rathaus geben. Ergebnisse sind online abrufbar.

Der Bottroper Verwaltungsvorstand hat jetzt entschieden, dass diesmal zur Kommunalwahl am 13. September keine die Wahlen begleitende, öffentliche Veranstaltung im Ratssaal stattfinden kann. Die Corona-Rahmenbedingungen ließen eine solche Veranstaltung nicht ohne viele Einschränkungen und größere Risiken zu.

Auch keine Veranstaltung auf dem Bottroper Rathausplatz

Die Verwaltungsspitze ließ in dem Zusammenhang noch die Durchführung einer Informationsveranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger auf dem Ernst-Wilczok-Platz vor dem Rathaus prüfen. Doch auch diese Überlegungen endeten mit der Einschätzung, dass zu Corona-Zeiten eine solche Veranstaltung nicht sicher für alle Beteiligten organisiert werden könne.

Wahlauszählung über das Internet verfolgbar

So wird Bottrop in diesem Jahr auf eine Begleitveranstaltung zur Kommunalwahl verzichten müssen, was allerdings in vielen anderen Städten im Ruhrgebiet auch so sein wird. Selbstverständlich besteht für alle Mitbürgerinnen und Mitbürger wieder die Möglichkeit, die laufende Wahlauszählung und entsprechende Ergebnisse über das Internet auf „bottrop.de“ live zu verfolgen.