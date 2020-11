Wegen Corona: Bottrops Rat berät bis Ende 2020 in Sporthalle

Wegen der Coronakrise wird der Bottroper Stadtrat bis Ende 2020 in der Dieter-Renz-Halle tagen, die drei Bezirksvertretungen in der Aula Welheim.

Der Bottroper Stadtrat und seine Fachausschüsse werden wegen der Corona-Pandemie vorerst bis zum Jahresende nur noch in der Dieter-Renz-Halle und nicht mehr im historischen Ratssaal im Rathaus tagen. Das kündigte Oberbürgermeister Bernd Tischler während der konstituierenden Sitzung des Stadtrates an. Denn in der Sporthalle an der Hans-Böckler-Straße können die jetzt bis zu 58 Ratsmitglieder auf jeden Fall die Abstandsregeln einhalten, die wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus nötig sind.

Die Dieter-Renz-Halle war ohnehin schon im Mai mit einigem Aufwand so für Sitzungen des alten Stadtrates hergerichtet worden, dass darin die wegen der Infektionsgefahr mit dem Coronavirus wichtigen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können. In der großen Sporthalle ist somit genügend Platz, so dass dort auch bis zu 80 Personen unter der Einhaltung des erforderlichen Sicherheitsabstandes zusammenkommen können.

Ratsleute tragen Masken auch an ihren Sitzplätzen

An der ersten Sitzung des neuen Stadtrates in der Dieter-Renz-Halle nahm außer den Ratsmitgliedern auch eine Reihe von Verwaltungsmitarbeitern teil. Ratsmitglieder und Verwaltungsmitarbeiter waren während der Ratssitzung verpflichtet, nicht nur auf den Wegen, sondern auch an ihren Sitzplätzen Mund-Nasen-Schutzmasken zu tragen. „Das sieht die neue Corona-Schutzverordnung des Landes jetzt so vor. Die Masken dürfen nur für Reden abgenommen werden“, erklärte Ratsressortleiter Björn Bruno Abraham.

Auch Zuschauer nahmen auf den Stühlen im hinteren Teil der Halle Platz. Die Zuschauertribüne der Dieter-Renz-Halle bleibt gesperrt. Beim Eintritt in die Sporthalle müssen sich die Besucher in Adressenlisten eintragen, damit die Stadt die Teilnehmer erfasst hat und bei einem Corona-Fall die Kontakte nachverfolgen kann. Mitte Dezember will der Krisenstab entscheiden, ob der Rat wieder ins Rathaus zurückkehren kann. „Das hängt davon ab, wie sich die Pandemie bis dahin entwickelt“, sagte Björn Bruno Abraham.

Schulaula ist für Mitgliederzahl groß genug

Die drei Bottroper Bezirksvertretungen treffen sich wegen der Corona-Krise zu denselben Bedingungen bis zum Jahresende in der Aula der Schule Welheim an der Welheimer Straße. „Für die Bezirksvertretungen mit ihren jeweils 15 Mitgliedern ist die Aula Welheim ja groß genug, um die Sicherheitsabstände einzuhalten“, erklärte Björn Abraham.