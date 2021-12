Der Stadtrat in Bottrop wird wegen der bedrohlichen Corona-Lage wieder in der Dieter-Renz-Halle tagen, weil diese so groß ist, das die Abstandsregeln einfacher eingehalten werden können.

Corona in Bottrop Wegen Corona: Bottroper Rat tagt wieder in größerer Halle

Bottrop. Vor allem der CDU und den Grünen in Bottrop wird es in der Aula Welheim wegen der neuen Corona-Welle zu eng. Wo sie mehr Abstand halten können.

Wegen der erneuten Corona-Welle will sich der Bottroper Stadtrat zu seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag, 7. Dezember, wieder in der Dieter-Renz-Sporthalle treffen. Bisher war die Aula der Schule Welheim als Tagungsort vorgesehen. Sowohl CDU als auch Grüne meldeten jetzt im Bottroper Hauptausschuss jedoch Kritik daran an.

Die Aula sei für die Sitzungsteilnehmer nicht groß genug, um genügend Abstand voneinander halten zu können, fasste CDU-Fraktionsvize Volker Jungmann die Bedenken in der Union zusammen. Der Ratsherr hält eine Sitzung in der kleineren Aula auch für das falsche Signal an die Bürger, die wegen der bedrohlichen Corona-Lage wieder auf Kontakte und Veranstaltungen verzichten müssen. Dem schlossen sich die Grünen an. „Wir denken, es ist besser, in die Dieter-Renz-Halle zu gehen“, sagte Fraktionsvorsitzende Andrea Swoboda.

Oberbürgermeister sagt Verlegung der Ratssitzung zu

Oberbürgermeister Bernd Tischler sagte zu, die Ratssitzung in die Sporthalle zu verlegen. „Ich denke, das kriegen wir hin“, sagte Tischler trotz skeptischer Anmerkungen aus der Verwaltung. Der Bottroper Rat hat 58 Mitglieder plus Oberbürgermeister, auch eine Reihe von Beschäftigten der Verwaltung muss bei seinen Sitzungen zur Stelle sein. Inzwischen hat die Verwaltung die Verlegung der Ratssitzung in die Dieter-Renz-Halle bestätigt.

