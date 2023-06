Tier in Not

Tier in Not Wegen Allergie: Tierheim Bottrop sucht Zuhause für Vögel

Bottrop. Vier „Unzertrennliche“ und zwei Nymphensittiche aus dem Tierheim Bottrop suchen ein Zuhause. Sie wurden wegen einer Allergie wieder abgegeben.

Vier Agaporniden, so genannte „Unzertrennliche“ und zwei Nymphensittiche, die vor einiger Zeit dem Tierheim übereignet worden sind, hatten glücklicherweise ein neues Zuhause bei einem Vogelfreund gefunden. Doch leider mussten sie wieder zurückgegeben werden, weil die Vogelschar bei dem vorhandenen Hund eine heftige Allergie ausgelöst hat.

Nun suchen die Tierfreunde des Tierheims Bottrop für diese Vögel – die auch paarweise vermittelt werden können – wieder ein neues Zuhause bei Freunden dieser Vogelarten.

Das Tierheim an der Wilhelm-Tell-Straße 65 ist für Besucher in der Zeit von 15 bist 18 Uhr geöffnet. Donnerstags, sonntags und an Feiertagen sowie vormittags ist das Tierheim für Besucher geschlossen. Weitere Informationen gibt es auf www.tierheim-bottrop.de und unter 02041 93848.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop