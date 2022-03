In der Schule ist der Schnelltest positiv, im Testzentrum aber negativ. Und jetzt? Vor dieser Frage steht auch so manche Bottroper Familie.

Bottrop. In der Schule ist der Test positiv, im Testzentrum negativ. Stadt Bottrop stellt nun klar: Mit positivem Schultest besteht Anspruch auf PCR-Test.

Was Grundschulsprecher Detlef Baier als Fälle bereits im Primarbereich beobachtet hat, hat die Tochter von Simone Gawantka am eigenen Leib erfahren: Nach einem positiven Schnelltest im Gymnasium hatte das Mädchen sowohl daheim als auch im Testzentrum ein negatives Ergebnis, berichtet die Mutter. Mit diesem Bürgertest‑Ergebnis und weiteren negativen Schnelltests zu Hause ging das Mädchen am nächsten Morgen wieder zum Unterricht – um dort wieder mit einem positiven Ergebnis aufzufallen. . .

Bottroper Schulleiter: „Eine besondere Situation“

„Es war eine besondere Situation: Der Test in der Schule hat angeschlagen, der im Testzentrum nicht. Und in diesem Fall mehrfach“, sagt Schulleiter Tobias Mattheis und spricht von zwei Schüler-Fällen dieser Art; meisten liefen die Testungen problemlos. Aber auch Mattheis weiß natürlich: „Die Tests sind unterschiedlich sensitiv.“ Entsprechend hat Simone Gawantka auch diese Auskunft erhalten: Es könne sein, dass eine geringe Virenlast vorhanden sei, die beim Schultest angezeigt werde, die betroffenen Kinder aber nicht mehr ansteckend seien.

„Die Schule hat sich toll verhalten“, lobt die Bottroperin. „Ich bin so zufrieden damit, wie der Schulleiter reagiert hat.“ Für ihre Tochter sei eine Lösung gefunden worden. Doch das grundsätzliche Problem sah Simone Gawantka woanders: Sie erlebte, dass man in einem Testzentrum nur dann einen klärenden PCR‑Test machen kann, wenn der Bürgertest vor Ort positiv war ‑ nicht mit einem positiven Befund aus der Schule. „Es ist alles zu Lasten der Kinder!“

Ministerium stellt klar: Anspruch auf PCR-Test besteht

Stadt- und Krisenstabsprecher Andreas Pläsken bestätigte, dass das Gesundheitsamt diese Problematik kannte und entsprechende Gespräche geführt habe. Inzwischen meldet die Stadt Bottrop, dass das Ministerium klargestellt hat: Nach einem positiven Test in der Schule habe man Anspruch auf einen PCR-Test ohne vorherigen weiteren Antigentest. Darüber sollen die Teststellen jetzt auch noch einmal informiert werden.

