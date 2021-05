Linda Heinrichkeit (33) startet am 1. Mai als neue Redaktionsleiterin der WAZ in Bottrop.

In eigener Sache Wechsel bei der WAZ in Bottrop: Neue Redaktionsleiterin

Bottrop. Nach 14 Jahren als Redaktionsleiter der WAZ Bottrop ist Michael Friese in den Ruhestand gegangen. Ab dem 1. Mai folgt ihm Linda Heinrichkeit.

Liebe Bottroperinnen und Bottroper, ich freue mich sehr, mich Ihnen als neue Redaktionsleiterin der Bottroper WAZ vorzustellen. Mit dieser neuen Aufgabe kehre ich zurück zu meinen familiären Wurzeln. Mein Vater ist im Marienhospital geboren, ging auf das städtische Jungengymnasium an der Blumenstraße. Ich erinnere mich noch gut an die Kindheitstage im Fuhlenbrock, an das Spielen im Hinterhof meiner Oma auf der Birkenstraße. Heute lebe ich mit meinen beiden Kindern – mein Sohn ist neun Jahre alt, meine Tochter sechs – und meinem Mann in Essen.

Meine bisherigen Stationen bei der WAZ waren die Lokalredaktionen Essen, Bochum und zuletzt Mülheim, wo ich als Stellvertreterin des Redaktionsleiters tätig war.

Spannende Bottroper Entwicklung journalistisch begleiten

Ich bin gespannt darauf, nun wieder tiefer in diese Stadt einzutauchen, über die Dinge zu berichten, die Sie bewegen, die Ihren Alltag bestimmen. Ich freue mich auf Ihre Anregungen, auf Ihre Kritik und auf die Gespräche mit Ihnen. Melden Sie sich gerne, wenn Sie Ideen haben, wenn Sie Themen anbringen wollen! Wir wollen schnell sein und Sie gründlich und zuverlässig informieren, und zwar online ebenso wie in der gedruckten Zeitung. Unser Ehrgeiz ist, immer nah am Geschehen, kritisch und transparent zu sein.

Bottrop hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt, hat den Bergbau hinter sich gelassen und dient als Innovation City dem ganzen Ruhrgebiet als Vorbild des Strukturwandels und der Energiewende. Ich freue mich darauf, diese spannende Entwicklung in den kommenden Jahren journalistisch zu begleiten.

Kontakt: 02041/18 95 30, E-Mail: l.heinrichkeit@waz.de

