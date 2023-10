Beim WAZ-Medizinforum am Bottroper Marienhospital sollen Besucher die Herzdruckmassage an einer Puppe unter Anleitung üben können.

Bottrop. „Herzkrank? Schütze Dich vor dem Herzstillstand“ heißt es beim WAZ-Medizinforum am Marienhospital Bottrop. Dabei geht es auch um Wiederbelebung.

Plötzlicher Herztod, Herzstillstand, Sekundentod: Begriffe, die das Unfassbare beschreiben. Von jetzt auf gleich hört das Herz auf zu schlagen. Nach Angaben der Deutschen Herzstiftung sterben in Deutschland rund 65.000 Menschen pro Jahr am plötzlichen Herztod. Welche Risiken es dafür gibt und was vorbeugend getan werden kann, das beleuchtet das WAZ-Medizinforum am Mittwoch, 8. November, ab 18 Uhr im Marienhospital Bottrop.

WAZ-Medizinforum Bottrop: Kardiologie-Chefärzte informieren über Herzstillstand

„Herzkrank? Schütze Dich vor dem Herzstillstand“ lautet der Titel der Veranstaltung – und greift damit das Motto der diesjährigen Herzwochen auf. Diese werden als bundesweite Aufklärungskampagne von der Deutschen Herzstiftung jeweils im November ausgerufen. Diesmal soll es darum gehen, „wie Vorbeugung, frühzeitiges Erkennen und die konsequente Behandlung von Herzerkrankungen helfen, das Risiko eines plötzlichen Herztods auf ein Minimum zu reduzieren“.

Demnach ist die häufigste Ursache für einen plötzlichen Herztod eine koronare Herzkrankheit, seltener führen laut Herzstiftung Herzklappenerkrankungen, angeborene Herzfehler, ein hoher Blutdruck oder etwa eine Herzmuskelentzündung dazu.

Dr. Michael Markant, Chefarzt der allgemeinen und interventionellen Kardiologie am Marienhospital in Bottrop. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Beim WAZ-Medizinforum im Marienhospital in Bottrop werden die Kardiologie-Chefärzte Dr. Michael Markant (allgemeine und interventionelle Kardiologie) und Dr. Anja Dorszewski (Elektrophysiologie und Rhythmologie) die Besucherinnen und Besucher informieren und deren Fragen beantworten. Beide bilden seit dem Jahr 2020 die Doppelspitze der Kardiologie am Marienhospital. Seither wurde die Elektrophysiologie, die sich mit Herzrhythmusstörungen beschäftigt, als eigenständiger Bereich in der Kardiologie an dem Krankenhaus etabliert.

Beim Medizinforum spricht Dr. Michael Markant über das Thema „Herzinfarkt und Herzschwäche als Risiken für den plötzlichen Herztod“. Dr. Anja Dorszewski legt den Fokus auf „Risiken des plötzlichen Herztods – Vorbeugung und Behandlung“.

Denn die gute Nachricht, die die Herzstiftung in diesem Zusammenhang herausstellt, ist: Oft, wenn auch nicht in allen Fällen, ist der plötzliche Herztod vermeidbar.

Dr. Anja Dorszewski, Chefärztin für Elektrophysiologie und Rhythmologie am Marienhospital Bottrop, wird auch Expertin beim kommenden WAZ-Medizinforum am 8. November sein. Hier ein Bild aus ihrem Antrittsjahr in Bottrop 2020. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Dr. Michael Markant möchte den Besucherinnen und Besuchern an diesem Abend auch eine ganz praktische Hilfe mit auf den Weg geben: Er möchte sie darin schulen, wie sie bei einem plötzlichen Herzstillstand Wiederbelebungsmaßnahmen am Patienten durchführen können. Er bietet dazu an, eine Herzdruckmassage an einer Puppe unter Anleitung zu üben.

Die Teilnahme am WAZ-Medizinforum am 8. November ab 18 Uhr in der Cafeteria des Marienhospitals Bottrop (Josef-Albers-Straße 70) ist samt Imbiss kostenlos. Allerdings sind die Plätze begrenzt, daher ist eine Anmeldung erforderlich unter 0201 804 8058.

