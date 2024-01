WAZ-Familienkonferenz Bottrop: Was bewegt Grundschul-Eltern?

Bottrop Wir wollen wissen, wo Bottrops Familien der Schuh drückt. Ihre Fragen zu Grundschule, Freizeit, Hilfsangeboten beantworten Expertinnen der Stadt.

Volle Klassen an den Grundschulen, Bangen um einen Platz in der Wunschschule oder der OGS, bauliche Mängel, Suche nach Freizeitangeboten – wir möchten wissen: Welche Themen bewegen Familien mit (künftigen) Grundschulkindern in Bottrop? Reden wir darüber, bei der ersten WAZ-Familienkonferenz in Bottrop am Donnerstag, 8. Februar!

Wir möchten mit Familien persönlich ins Gespräch kommen, über ihren Alltag, ihre Sorgen, ihre Fragen, ihre Wünsche und Anregungen. Im Fokus der ersten WAZ-Familienkonferenz in Bottrop sollen dabei Eltern stehen, deren Kinder bald eingeschult werden oder bereits eine Grundschule besuchen.

WAZ-Familienkonferenz in Bottrop: Stadt-Vertreterinnen mit dabei

Wo es geht, sollen Fragen auch gleich an Ort und Stelle schon geklärt werden können. Als Ansprechpartnerinnen sind Sozial- und Bildungsdezernentin Karen Alexius-Eiffert, Schulressort-Chefin Nadine Granow-Keysers sowie Jugendamtsleiterin Daniela Bockholt bei der WAZ-Familienkonferenz mit dabei.

Sie können beispielsweise Auskunft geben zu den Schul-Anmeldeverfahren, zum räumlichen Platzangebot an Grundschulen und im OGS-Bereich, zu geplanten Schulbaumaßnahmen, zur von der Stadt zur Verfügung gestellter digitaler Ausstattung. Sie stellen darüber hinaus Freizeit-, Hilfs- und Beratungsangebote für Familien vor und haben ein offenes Ohr für Anregungen.

Gerne möchten wir – das sind WAZ-Redaktionsleiterin Linda Heinrichkeit und Stellvertreterin Nina Stratmann – auch mit den Familien darüber ins Gespräch kommen, welche Themen Sie, liebe Eltern, in der Berichterstattung besonders interessieren.

Kinder können zur Bottroper Familienkonferenz mitgebracht werden

Stattfinden wird die WAZ-Familienkonferenz am Donnerstag, 8. Februar, von 18 bis 20 Uhr im familienfreundlichen Bistro-Café Déjà-vu auf dem Gelände des TC Waldhof in Vonderort (Am Quellenbusch 4). Es wird einen kleinen Imbiss geben. Familien, die teilnehmen möchten, aber ein Problem mit der Betreuung des Nachwuchses haben, können ihre Kinder gerne mitbringen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Als kleines Dankeschön fürs Mitmachen bekommt jeder Gast ein WAZ-Plus-Jahresabo geschenkt, um künftig kostenlos auch die exklusiven Geschichten auf waz.de verfolgen zu können. Außerdem wird ihnen das Kindermagazin Checky drei Monate lang per Post zugestellt.

Familien können Sie einfach per E-Mail anmelden

Wenn Sie dabei sein möchten, schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit dem Betreff „WAZ-Familienkonferenz“ an: redaktion.bottrop@waz.de. Neben Namen, Adresse und einer Telefon- bzw. Handynummer, unter der wir Sie erreichen können, schreiben Sie uns bitte das Alter ihres Kindes bzw. ihrer Kinder dazu und die Grundschule, die ihr Nachwuchs besucht. Außerdem teilen Sie uns bei der Anmeldung doch schon mit, welche Themen Sie am dringendsten interessieren.

Achtung: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Also am besten nicht zögern, sondern gleich anmelden! Wir freuen uns auf Sie!

