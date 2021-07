Tier in Not

Tier in Not Wasserschildkröte wartet im Tierheim Bottrop auf Besitzer

Bottrop. In Bottrop-Stadtmitte ist eine ausgebüxte Wasserschildkröte gefunden worden. Meldet sich kein Besitzer, wird sie von den Tierfreunden vermittelt.

Und wieder ist eine Wasserschildkröte ausgebüxt. Gefunden wurde sie am 12. Juli in Bottrop auf einem Bürgersteig an der Horster Straße, gegenüber der KOD-Geschäftsstelle.

Ein Besitzer hat sich bis heute nicht im Tierheim Bottrop gemeldet. Sollte das so bleiben, werden die Tierfreunde die Schildkröte zur Vermittlung frei geben.

Das Tierheim ist wegen der aktuellen Corona-Gefahr für Besucher weiterhin geschlossen. Interessenten können telefonisch Kontakt aufnehmen unter 02041 9 38 48. Infos im Netz: www.tierheim-bottrop.de

