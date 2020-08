Nach Sperrung wird Horster Straße in Bottrop Einbahnstraße

Bottrop. 400 Wohnungen sind von Wasserrohrbruch betroffen. Defekte Leitung geht Montag Abend wieder in Betrieb. Eine Fahrspur wird bald frei.

Die Rheinisch-Westfälische Wasserwerksgesellschaft (RWW) repariert zurzeit einen Wasserrohrbruch in der Horster Straße in Bottrop. Die Straße ist daher in Höhe der Baustelle am Förenkamp für den Verkehr vollständig gesperrt. Die Vollsperrung der Horster Straße wird am Montag Abend aber wieder aufgehoben, kündigte RWW an.

Im Laufe des Abends will das Wasserwerk auch die defekte Wasserleitung wieder in Betrieb nehmen, erklärte RWW-Sprecher Ramon Steggink. Auf jeden Fall soll eine Fahrbahn für den Verkehr wieder freigegeben werden, teilte auch die Stadtverwaltung mit. Die Horster Straße werde dann stadtauswärts zu einer Einbahnstraße umgewidmet, da wegen des Rohrbruchs noch weiter Arbeiten bevor stehen. Für die Verkehrsteilnehmer, die aus Richtung Gladbeck kommen, werde es zur Regelung des Verkehrs eine Umleitungsempfehlung geben.

Reparatur der Fahrbahn dauert bis nächste Woche

Wie die Stadtverwaltung mitteilte, war es am Montag in der Mittagszeit zu dem Wasserrohrbruch gekommen. Die Baustelle liegt demnach in der Horster Straße in Höhe der Hausnummer 177. Von dem Wasserrohrbruch seien rund 400 Wohnungen betroffen, heißt es. Die Wasserwerker haben derzeit als Ersatz in unmittelbarer Nähe der Schadensstelle Standrohre angebracht, aus denen sich die Bewohner sich Trinkwasser holen können.

Die Wiederherstellung der Straßenoberfläche wird nach Angaben der Wasserwerksgesellschaft erst im Laufe der nächsten Woche abgeschlossen sein.