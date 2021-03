Wasser auf den Bottroper Friedhöfen wird wieder angestellt

Bottrop. Mit Beginn des Frühlings fließt auf den Bottroper Friedhöfen auch wieder das Wasser. Ab Montag endet die „Winterpause“ bei der Wasserversorgung.

Die Wasserhähne im Stadtgebiet beenden ihre „Winterpause“ – das kündigt die Stadtverwaltung jetzt an. Ab dem kommenden Montag, 29. März, werden die öffentlichen Wasserhähne im Stadtgebiet aus dem „Winterschlaf“ geholt. Das bedeutet vor allem, dass Besuchern des Friedhofs wieder Wasser zum Gießen der Gräber zur Verfügung steht. Denn die öffentlichen Wasserstellen in Bottrop befinden sich in erster Linie auf den Friedhöfen im Stadtgebiet.

Aktuell überprüft der städtische Fachbereich Umwelt und Grün den Bestand auf mögliche Schäden. Um Frostschäden an den Leitungen zu verhindern wird die Wasserversorgung auf den Friedhöfen in den Wintermonaten abgestellt.