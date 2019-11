Was bisher geschah

Im Juli 2018 verurteilte das Landgericht Essen Peter Stadtmann zu zwölf Jahren Haft. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Bottroper Apotheker in tausenden Fällen Krebsmedikamente zu niedrig dosiert hat und so die Krankenkassen um Millionen betrogen hat.

Herausgekommen war der Skandal nur, weil zwei damalige Mitarbeiter Anzeige erstattet hatten. Einer von ihnen, Martin Porwoll, hatte dafür zunächst die Bücher verglichen, um herauszufinden, wie viel Wirkstoff im Vorfeld eingekauft und wie viel abgerechnet wurde. Im Nachhinein wurden beide mit dem Whistleblower-Preis ausgezeichnet.

Parallel zum Prozess vor dem Landgericht Essen sind die Opfer des Skandals in Bottrop auf die Straße gegangen und haben demonstriert. Sie forderten Aufklärung und staatliche Unterstützung.