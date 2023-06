Veranstaltung Was Besucher bei Marktviertel Sounds in Bottrop erwartet

Bottrop. Ab 21. Juni findet die zweite Auflage des Musikfestes „Marktviertel Sounds“ in Bottrops City statt. Darauf dürfen sich die Besucher freuen.

Nach dem Stadtfest ist vor Marktviertel Sounds. Am Mittwoch, 21. Juni, wird die Innenstadt wieder belebt. Dann geht rund um den Kirchplatz die zweite Auflage des Musikfestes über die Bühne.

Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr folgt jetzt die Fortsetzung. „Letztes Jahr haben wir die Veranstaltung spontan geplant“, sagt Christina Berger vom Café Kram. „Alles ohne Erwartungen.“ Die Akteure wurden von den positiven Rückmeldungen total überrascht. „Mit so einer Resonanz haben wir überhaupt nicht gerechnet“, sagt Yvonne Scharun von der Bio-Metzgerei Scharun.

Zu den Akteuren zählen: Brautmode „Etwas blaues“, Vegan-Supermarkt „Just VGN“, Bio-Metzgerei „Scharun“, „Café Kram“, Concept-Store „Eckperspektive“, „Stück.gut“ im Gemeindezentrum von St. Cyriakus und Eiscafé „Da Rino“. Finanziell wird Marktviertel Sounds unterstützt von der Sparkasse, der Allianz Versicherung von Sven Pacana von der Poststraße sowie vom Stärkungsfonds Innenstadt.

Bottrop: Das sind die Musiker, die bei Marktviertel Sounds auftreten

Was 2022 gut ankam, soll auch dieses Jahr begeistern. Die Besucher können von 16 bis 21 Uhr ihre Runden im Marktviertel drehen und die sommerliche, entspannte Atmosphäre genießen. An den Spielorten wird es zwischen 16 und 20 Uhr Live-Musik von Straßenkünstlern geben. Auftreten werden Simon Geilich, Diane, Mo music & friends, Sarah Erdnuss, Kester, Dominik Poch, Ann-Kathrin Scholten, Julie and Me, Voice and guitar, Thomas Gehring und Band, Bahnbrechender Scheiß, Tim Nikolay, Leo Karter, Caro Sonntag, Dasha, Lisi with love und Naila.

Auch auf dem Kirchplatz werden zwei Bands das Publikum unterhalten. Von 20 bis 21 Uhr wird Event-DJ Dominik Assmann am Marktviertelkiosk für die richtige Musik sorgen.

Viele der Musiker stammen aus Bottrop oder aus der Umgebung – und es sind deutlich mehr als im Vorjahr. Viele der Künstler hätten sich schon damals eine Wiederholung des Musikfestes gewünscht, berichten die Veranstalter.

„Diesmal haben sogar Künstler angefragt, ob sie nicht teilnehmen können“, so Christina Berger. „Wir haben auch diesmal ganz bewusst gesagt, dass wir keine Bühnen oder große Technik wollen“, sagt sie. „Wir wollen den Charme aus dem vergangenen Jahr beibehalten, aber das Angebot erweitern.“ Hierfür haben die Verantwortlichen noch mal kräftig nachgelegt.

Was kulinarisch bei Marktviertel Sounds den Besuchern geboten wird

Unter anderem können sich Besucher auf dem Kirchplatz an einem Foodtruck verköstigen. Auch vor Ort: Melanie Kurz-Meusel, Inhaberin von „Kurz vorm Kino“, dem Bistro im Filmforum. Bei ihr gibt’s Wein, Cocktails und Popcorn. Wie im Vorjahr ist auch wieder das Bottroper Bier mit von der Partie – auf dem Kirchplatz mit ihrem Tuk-Tuk-Fahrzeug, einer dreirädrigen, motorisierten Rikscha.

An jedem Spielort im Marktviertel kann geschlemmt und Bottroper Bier getrunken werden. Der Kaffeewagen steht zudem am Marktviertelkiosk. Weitere Foodtrucks mit (veganen) Speisen werden in der Innenstadt stehen. An einem Stand von „Pikilia to go“ dürfen sich die Hungrigen satt essen. Im Café Kram werden Crêpes sowie mexikanische Speisen von „Zum kleinen Esel“ aus Bochum angeboten. Gegrilltes wird es bei „Scharun“ geben. Kreativ und bunt wird es am Stand des Bio-Blumengeschäfts Meisterfloristik „Naturstiel“.

Marktviertel Sounds in Bottrop: Poststraße wird für den Verkehr gesperrt

An der Poststraße zwischen „Etwas blaues“ und „Allianz Versicherung“ wird eine Cocktailbar aufgebaut. Für den Genuss vor Ort sorgt Rino Micacchioni von „Da Rino Sweetart“. Süßes, wie im Vorjahr, wird er jedoch nicht anbieten. Stattdessen serviert er Burger.

Am 21. Juni ist die Sommersonnenwende, also der längste Tag des Jahres. Außerdem ist der 21. Juni gleichzeitig der letzte Schultag vor den Sommerferien. Die Verantwortlichen von Marktviertel Sounds hoffen, dass aufgrund dessen ab dem Nachmittag wieder viele Familien mit ihren Kindern kommen, lange bleiben und die Zeit im Marktviertel genießen. Eines ist den Organisatoren auch wichtig zu betonen: „Marktviertel Sounds soll zeigen, dass die Innenstadt attraktiv ist und es sich lohnt, dort hinzugehen.“

Wichtig zu wissen: Die Poststraße wird auf Höhe der Bäckerei Brinker bis zum Café Kram an der Adolf-Kolping-Straße während der Veranstaltung für den Verkehr gesperrt sein. Den Spielplan, wo und um wie viel Uhr die Musiker auftreten und noch mehr, gibt es unter https://sounds.marktviertel.de oder unter www.instagram.com/marktviertelsounds.

