Bottrop. Die Arbeiten an der Friedrich-Ebert-Straße sind aus dem Zeitplan. Es dauert wohl bis Weihnachten. Das ist der Stand der Dinge auf der Baustelle.

Halbzeit auf der Großbaustelle an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße / Prosperstraße. Auf der östlichen Fahrbahnseite stadteinwärts sind nur noch wenige Handgriffe zu erledigen. Dann sind die Arbeiten abgeschlossen. „Jetzt werden die Arbeiten auf der westlichen Seite der Friedrich-Ebert-Straße durchgeführt“, sagt Heribert Wilken, Fachbereichsleiter Tiefbau.

Der Blick in die Prosperstraße stadteinwärts, das Teilstück zwischen Friedrich-Ebert- und Brauerstraße ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt – bis Weihnachten. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Die Bauzeit hierfür beläuft sich auf circa zwei Monate. Deshalb ist nun die Baustelle von der Aral-Tankstelle stadtauswärts einspurig bis zur Karl-Englert-Straße eingerichtet worden. Dort sollen zunächst laut Projektleiter Ingo Pretzsch vom Fachbereich Tiefbau die Gehwege gebaut werden, danach entstehen neue Radwege. Ende November, Anfang Dezember wird schließlich die Fahrbahn abgefräst. Ende des Jahres soll die gesamte Großbaustelle abgeschlossen sein.

Prosperstraße zwischen Brauer- und Friedrich-Ebert-Straße komplett dicht

Die gute Nachricht: Die Prosperstraße ist wieder frei bis zur Kreuzung an der Friedrich-Ebert-Straße. Die schlechte Nachricht: Das Teilstück von der Aral-Tankstelle bis zur Brauerstraße ist ab sofort bis Weihnachten in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Wer demnach auf der Prosperstraße bei Haus Wessels an der Ampel steht, kann wählen, ob er links oder rechts auf die Friedrich-Ebert-Straße abbiegen möchte. Autofahrer, die geradeaus nach Westen wollen, müssen große Umwege hinnehmen. Denn auch die Karl-Englert-Straße ist gesperrt. Eine Umleitung ist über die Essener Straße ausgeschildert.

Autofahrer können von der Friedrich-Ebert-Straße wieder am Elektromarkt Medimax vorbei rechts auf die Prosperstraße nach Osten abbiegen. Aber Vorsicht beim Abbiegen, denn der neue Radweg ist fertig, doch es fehlt noch die Markierung mit roter Farbe. Das Material im Asphalt muss sich noch miteinander verbinden. Bei der Oberfläche, so wie sie im Moment ist, kann die Farbe daher noch nicht richtig haften, erklärt Ingo Pretzsch. Das Auftragen der Farbe erfolgt deshalb zu einem späteren Zeitpunkt.

Ratten haben die Ampelleitungen an der Kreuzung zerfressen

Leider gab es auf der Großbaustelle ein tierisches Ärgernis. Kleine Nager haben den Zeitplan um vier Wochen zurückgeworfen. Bei Straßenarbeiten an der Ampelanlage der Kreuzung sind alte Leitungen gefunden worden, die von Ratten zerfressen wurden, wie Heribert Wilken berichtet. „Wir mussten die Leitungen erneuern. Das hat uns Zeit gekostet“, so der Leiter des Fachbereichs Tiefbau.

Kurz vor Weihnachten sollen die abschließenden Asphaltarbeiten auf der gesamten Kreuzung erfolgen. Dafür ist geplant, diese wichtige Verkehrsachse komplett für ein ganzes Wochenende zu sperren. Diese Nachricht dürften Verkehrsteilnehmer nicht gerne hören. Autofahrer müssten sich dann möglicherweise wieder auf Rückstau einstellen und einen großen Bogen um die Baustelle machen.

Arbeiten unter einer Vollsperrung sind aus Sicht des bottroper Tiefbauamts effektiver

Das Tiefbauamt befürwortet diese Entscheidung. Man habe mit einer vergleichbaren Maßnahme, also einer Vollsperrung für ein Wochenende, bereits gute Erfahrungen gemacht. Wilken nennt in dem Zusammenhang den Kreuzungsbereich an der Freiherr-vom-Stein-Straße. Das Arbeiten unter einer Vollsperrung sei aus Sicht von Wilken „viel schneller und viel effektiver“. Und für ihn – und sicherlich auch für Verkehrsteilnehmer - ein wichtiger Aspekt: „Die Beeinträchtigung ist viel kürzer.“