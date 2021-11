Warum der Sauerländer „Münte“ damals nicht zur CDU ging

Bottrop. Franz Müntefering steht dem Journalisten Hermann Beckfeld in Bottrops Kulturkirche Rede und Antwort. Heute lebt er in der SPD-Hochburg Herne.

Prägnante Sätze und deutliche Ansagen sind das Markenzeichen des Gastes, der sich jetzt vor rund 200 Gästen in der Kulturkirche den Fragen des Bottroper Journalisten Hermann Beckfeld stellte. Der nannte Franz Müntefering den „Mann aus dem Sauerland mit heißem Herz und klarer Kante“. „Heißes Herz“ bedeutet für „Münte“, wie ihn viele nennen, dass man das Leben lieben und die Menschen mögen müsse, da Politik angewandte Liebe zum Leben sei.

Klare Kante heißt: „Sagen, was ist, nicht überlegen, ob es populär ist!“ Das Alter dürfe dabei keine Rolle spielen: „Demokratie kennt keinen Schaukelstuhl“, so der 81-jährige Sozialdemokrat, der inzwischen in Herne lebt. „Das ist schon deshalb schön, weil es näher an Bottrop liegt.“ Begonnen hat er mit der Politik bei den Jusos, im erzkatholischen Sauerland. Als er gefragt wurde, warum er nicht zur CDU gehe, habe er geantwortet: „Weil ich euch kenne.“ In Sundern habe er unter anderen dafür gesorgt, dass im einzigen Kino der Stadt auch „unkeusche“ Filme gezeigt werden durften, also, was damals als unkeusch galt.

Erlebnisse mit drei SPD-Bundeskanzlern – und Herbert Wehner

Müntefering war unter anderem Vizekanzler, Verkehrsminister und SPD-Vorsitzender und erinnerte an Erlebnisse mit den Kanzlern Brandt, Schmidt, Schröder und natürlich Fraktionschef Herbert Wehner. Am Wichtigsten sei ihm aber immer seine mehr als 30-jährige Tätigkeit als Abgeordneter des Bundestages gewesen. „Es gibt kein höheres Amt, als Volksvertreter zu sein.“ Erst müsse das Land kommen, dann die Partei und „die Bekloppten dürfen in Deutschland nicht das Sagen kriegen“. Zur derzeitigen Politik befragt, zeigte sich Müntefering zuversichtlich, dass die Regierungskoalition zustande kommt.

„Diese Koalition macht nach den Wahlergebnissen Sinn.“ Dabei solle man sich allerdings nicht zu sehr bei den Details festlegen, denn „es kommt immer anders als man denkt“, erinnerte Müntefering an die letzten Legislaturperioden mit Atomausstieg, Flüchtlingskrise oder Pandemie. Zusammenarbeit müsse von Ehrlichkeit und Vertrauen geprägt sein. „Sagt nicht ich, sondern wir.“

Franz Müntefering wünscht sich große Opposition

Nach seinen Erfahrungen seien manche Kompromisse besser gewesen als die eigenen Parteibeschlüsse. Als Demokrat wünsche er sich eine große Opposition, die dürfe aber nicht größer sein als die Regierung, „wenn wir regieren!“ Damit hatte „Münte“ die Lacher auf seiner Seite, ebenso wie bei der Frage, ob die CDU den falschen Kandidaten gehabt hätte. „Lass sie doch machen, ich finde das gut.“

Für die musikalische Begleitung sorgten die Blechbläser „Back to Brass“. Nach der Veranstaltung signierte Müntefering seine Bücher „Unterwegs“ und „Das Jahr 2020+.“Der Erlös geht an das Friedensdorf Oberhausen.

