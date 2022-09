Die Polizei warnt: Betrüger rufen derzeit als falsche Polizisten gezielt Bottroper Senioren an.

Kriminalität Warnung: Falsche Polizisten rufen Bottroper Senioren an

Bottrop. Die Polizei warnt vor falschen Polizisten. Betrüger rufen derzeit offenkundig gezielt Bottroper Senioren an - mit Bottroper Nummern.

Dringende Warnung der Polizei vor einer altbekannten, aber mit neuen Tricks versehenen Betrugsmasche: Falsche Polizisten rufen derzeit offenbar gezielt Bottroper Seniorinnen und Senioren an, um Geld zu ergaunern.

Die Polizei hat in den vergangenen Tagen mehrere Fälle aus Bottrop registriert. Besonders fieser Trick: im Display des Telefons der Angerufenen erscheint nicht nur eine Bottroper Nummer, sondern eine Nummer der Bottroper Wache: Diese können die Betrüger durch einen technischen Trick („Spoofing“) erzeugen. Die Geschichten, die die Betrüger erzählen, sind der Polizei bestens bekannt: Ein Angehöriger sei in einen Unfall verwickelt und brauche jetzt dringend Geld. Oder: Einbrecher seien im Umfeld der Wohnung des Angerufenen unterwegs; ein „Kollege“ komme vorbei, um Geld oder Schmuck in Sicherheit zu bringen.

In drei Fällen am Dienstag, sagt Polizeisprecher Andreas Lesch, haben die Angerufenen alles richtig gemacht, nämlich das Gespräch beendet und sich bei der echten Polizei rückversichert. Genau das rät die Polizei nämlich Menschen, die von angeblichen Polizisten in irgendeiner Weise um Geld und/oder Schuck angegangen werden. Hinweise auf weitere Betrugsversuche: 0800 2361 111.

