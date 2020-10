Die Best-Mitarbeiter streiken. Die Müllabfuhr in Bottrop fällt deshalb am Dienstag aus.

Best im Streik Warnstreik: Müllabfuhr in Bottrop fällt am Dienstag aus

Die grauen, blauen und braunen Tonnen werden am Dienstag nicht geleert. Die Best erklärt, wie Bürger ihren überschüssigen Müll los werden können.

Die Müllabfuhr in Bottrop wird am Dienstag ersatzlos ausfallen. Denn die Mitarbeiter der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung (Best) nehmen dann an dem nächsten Warnstreik im Öffentlichen Dienst teil. Die grauen, blauen und braunen Mülltonnen werden daher nicht geleert. Auch die Straßen werden am Dienstag, 20. Oktober, nicht gereinigt.

Die Best wird die Abfalltonnen der betroffenen Anwohner auch nicht in der Zeit nach dem Streiktag leeren lassen. Die nächste Leerung der betroffenen Tonnen finde erst zum nächsten regulären Termin statt, teilt Best-Mitarbeiter Jannik Hohmann mit. Anwohner könnten ihre womöglich überschüssigen Mengen an Restmüll aber in den offiziellen Best-Müllsäcken neben die Tonnen stellen.

Anwohner können Müllsäcke bei der Best kaufen

Die Abfallsäcke fassen insgesamt 70 Liter an Müll. Anwohner können diese zum Preis von 3,10 Euro an verschiedenen Verkaufsstellen kaufen. Erhältlich sind die Säcke zum Beispiel in der Best-Zentrale an der Mozartstraße 2, an den Recyclinghöfen, im Bürgerbüro der Stadt im Rathaus, aber auch in einigen Bottroper Supermärkten. Eine Übersicht über die Verkaufsstellen findet sich unter der Internetadresse www.best-bottrop.de/mullsack.html.

Papier und Kartonagen können die Bürger weiterhin kostenfrei an den Best-Recyclinghöfen Donnerberg und Kirchhellen abgeben. Allerdings werden die Recyclinghöfe am Streiktag, 20. Oktober, ebenfalls ganztägig geschlossen bleiben, teilt der Best-Sprecher mit. Die gelben Wertstofftonnen werden trotz des Streiks geleert, weil dies ein anderes Unternehmen besorgt.