Der erneute Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr führt am Donnerstagmorgen dazu, dass Schüler vermehrt von ihren Eltern mit dem Auto zur Schule gebracht werden. Am Schulzentrum Kirchhellen mit Sekundarschule und Gymnasium im Norden Bottrops ist das gegen 8 Uhr zum Beispiel deutlich zu sehen an der langen Autoschlange auf der kleinen Straße An St. Johannes.

Teils allein, oft in Fahrgemeinschaften trudeln die Kinder ein. Auch Joleen (12), die normalerweise aus Grafenwald mit dem Bus fährt, steigt hier aus dem Auto ihrer Mutter. Die weiß durchaus: „Wegen der Elterntaxis gab es hier schon mal Beschwerden von Anwohnern – und jetzt bringt praktisch jeder sein Kind mit dem Auto hierhin.“ Allein: Auch gerade bei dem regnerischen Wetter fehlt es an Alternativen für Schüler, die einen weiteren Schulweg haben.

Verständnis für die Forderungen der Busfahrer

Und ein Streik ist eine Ausnahmesituation, der auch die Eltern vor Herausforderungen stellt. „Das wird dann zwei Tage vorher angekündigt“, sagt die Grafenwälderin. „Durch Corona haben sowieso schon alle ihre Schmerzgrenze an Urlaubstagen erreicht.“ Nun müssten zusätzlich die Kinder zur Schule gebracht – und mittags wieder abgeholt werden. „Es gibt ja auch Eltern, die ganztags arbeiten“, gibt die 42-Jährige zu bedenken, die dennoch Verständnis für die Busfahrer und ihre Forderungen zeigt. „Gerade jetzt in der Corona-Zeit sind sie ja auch noch gesundheitlich stärker gefährdet.“

