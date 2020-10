Kundgebung auf dem Berliner Platz in Bottrop: Die Mitglieder der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sind im Warnstreik..

Öffentlicher Dienst Warnstreik: Beschäftigte protestieren in Bottrops Innenstadt

Mehr als 400 streikende Beschäftigte trafen sich auf dem Berliner Platz. Sie üben scharfe Kritik an den Arbeitgebern.

Mit einer Kundgebung auf dem Berliner Platz und einem Protestmarsch durch die Bottroper Innenstadt machten Beschäftigte des öffentliches Dienstes lautstark die Bürger auf ihren Warnstreik aufmerksam. Mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, des Knappschaftskrankenhauses, der Sparkasse und der Bottroper Entsorgung und Stadtreinigung (Best) nahmen an der Kundgebung der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi teil.

„Wir stehen hier, um den Druck zu erhöhen“, sagte Lutz Küstner. Er ist Personalratsvorsitzender der Stadtverwaltung. Die Beschäftigten fordern 4,8 Prozent mehr Lohn. Betriebsräte und Personalräte sowie Verdi-Sprecher übten teils scharfe Kritik an den Vertretern der Arbeitgeber. Denn diese hätten auch nach den ersten beiden Verhandlungsrunden in dem Tarifstreit noch kein Lohnangebot vorgelegt haben. Sie werfen den Arbeitgebern vor, die Corona-Krise zu Lasten der Beschäftigten zu instrumentalisieren und durch ihre Verweigerung einer angemessenen Bezahlung in den Streik zu treiben.