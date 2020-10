Bottrop. Warnstreik am Mittwoch: Neben Verwaltung und Best werden auch Knappschaftskrankenhaus und Sparkasse bestreikt. Das müssen Bottroper jetzt wissen.

Mittwoch wird in Bottrop erneut gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Stadtverwaltung, der Best, der Sparkasse und des Knappschaftskrankenhauses zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Es geht um die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft kritisiert, dass die Arbeitgeber auch in der zweiten Verhandlungsrunde noch kein Angebot vorgelegt hätten. Stattdessen hätten sie sich „weiter eingemauert“.

Für die Bottroper bedeutet dass, dass sie am Mittwoch bei der Stadtverwaltung möglicherweise vor geschlossenen Türen stehen. Stadtsprecher Ulrich Schulze: „Wir wissen nicht, wie viele Kollegen dem Streikaufruf folgen und welche Auswirkungen das haben wird.“ Klar sei jedoch, dass alle Arbeiten beim Gesundheitsamt, die mit der Corona-Pandemie im Zusammenhang stehen, höchste Priorität hätten. „Wir bemühen uns, dass alles, was im Zusammenhang mit Corona abgewickelt werden muss, gewährleistet ist.“

Städtische Kitas werden in Bottrop am Mittwoch nicht bestreikt

Rund 1500 Beschäftigte arbeiten bei der Stadt, sagt Carsten Pietroscewsky vom Personalrat. Dazu kämen rund 500 Beamte, die aber selbstverständlich nicht streiken. Etwa 800 Mitarbeiter seien bei Verdi organisiert, wie viele davon, sich dem Warnstreik anschließen, sei unklar. Grundsätzlich aber seien alle aufgerufen – mit einer Ausnahme.

Die städtischen Kindertagesstätten werden am Mittwoch nicht bestreikt. Ganz bewusst habe Verdi entschieden, die Familien in Bottrop nicht noch stärker zu belasten. Darum habe auch die Verwaltungsspitze gebeten und dem sei die Gewerkschaft nachgekommen, sagt Pietroscewsky. Die Kitas anderer Träger sind von der Tarifauseinandersetzung nicht betroffen.

Je nach Farbe – einige Mülltonnen werden geleert, andere bleiben stehen

Bemerken dürften den Warnstreik vor allem die Bottroper bei denen am Mittwoch normalerweise die Restmülltonne – also die graue Tonne – geleert wird. Denn die Best-Mitarbeiter sind ebenfalls zum Warnstreik aufgerufen und die Leerung der grauen Tonne wird auf jeden Fall ausfallen, sagt Best-Vorstandsvorsitzender Uwe Wolters. Und Stand jetzt werde die Leerung auch nicht nachgeholt. Das bedeutet also, dass überall dort, wo üblicherweise mittwochs der Restmüll abgefahren wird, die Tonnen eine Woche länger stehen werden. Gleiches gilt auch für die braunen Bio-Tonnen.

Anders dagegen bei der gelben Tonne. Die werde auf jeden Fall abgeholt, stellt Wolters klar. Verantwortlich dafür sei die Best-Tochter WRB. Ein Fragezeichen sieht Wolters noch bei der Papiertonne. Denn selbstverständlich weiß auch der Best-Vorstandsvorsitzende nicht, wie viele seiner Mitarbeiter dem Streikaufruf folgen werden. „Der Organisationsgrad im Kollegenkreis ist jedoch hoch. Unabhängig davon gelte aber: „Für Papier müssen wir uns auf jeden Fall etwas einfallen lassen, weil die Abfuhr ja nur im Vier-Wochen-Rhythmus erfolgt“, so Wolters.

Corona macht es der Sparkasse Bottrop noch schwieriger, auf den Warnstreik zu reagieren

Sparkassen-Sprecher Frank Pinnow rät den Kunden vorsorglich, sich darauf einzustellen, dass die Geschäftsstellen am Mittwoch möglicherwise geschlossen sind. Bei der Sparkasse ist es ja bereits der zweite Warnstreik „und wenn die Resonanz so ist wie beim letzten Mal, wird es wohl dazu kommen“, warnt er. Doch die letzten Informationen veröffentlicht das Geldinstitut auf seiner Internetseite.

Denn zu Corona-Zeiten gebe es ein weiteres Problem. Die Sparkasse hat feste Teams gebildet, um die Ansteckungs- und Quarantäne-Risiken zu minimieren. Diese Teams könne man nun nicht mischen. Lösungen wie zu anderen Zeiten, in denen Mitarbeiter zusammen gezogen werden, um wenigstens die Hauptstelle geöffnet zu halten, scheiden dieses Mal also aus. Allerdings: Digital oder telefonisch sei die Sparkasse erreichbar „und vereinbarte Termine sollen auch stattfinden“, so Pinnow.

Knappschaftskrankenhaus Bottrop hat alle nicht notwendigen Operationen abgesagt

Zwar wird das Knappschaftskrankenhaus am Mittwoch auch bestreikt, doch davon werden die Patienten auf den Stationen nichts merken, heißt es auf Nachfrage im Krankenhaus: „Für alle sich aktuell im Haus befindlichen Patienten ist eine adäquate Behandlung und Versorgung auch am Streiktag sichergestellt. Hierfür wurde mit der Gewerkschaft ver.di eine Notdienstvereinbarung geschlossen.“ Doch ganz spurlos geht der Warnstreik auch am Krankenhaus nicht vorbei. Alle nicht notfallgebundene Operationen und Behandlungen wurden verschoben, „um am anstehenden Streiktag einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.“