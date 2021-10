Waren es die Wölfe? Erneut wurde ein getötetes Pony gefunden

Auf einer Weide am Kirchhellen-Wesel-Weg in Hünxe wurde erneut ein totes Pony gefunden.

Kirchhellen/Hünxe. Erneut ist ein getötetes Pony gefunden worden, diesmal am Kircfhhellem-Wesel-Weg in Hünxe. Wahrscheinlich war es wieder das Wolfsrudel.

Erneut wurde in Hünxe ein totes Pony gefunden, dieses Mal am Kirchhellen-Wesel-Weg. Eine Spaziergängerin hatte am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr die Entdeckung gemacht: Auf einer Weide lag ein totes Shetlandpony. Über Bekannte informierte die Frau das Gahlener Bürgerforum, das ein Mitglied zu der Stelle schickte. Auch das Landesumweltamt (Lanuv) wurde über einen Wolfsberater eingeschaltet. Ein Lanuv-Mitarbeiter machte sich am Mittwochnachmittag auf den Weg nach Hünxe. Da der Tierhalter zunächst nicht zu ermitteln war, begleitete das Kreisveterinäramt die Untersuchung und Dokumentation des toten Ponys.

Lesen Sie auch weitere Nachrichten aus Bottrop:

Das Pony hat nach Informationen dieser Zeitung zusammen mit einem weiteren Pony und einem Großpferd auf der Weide gestanden, es wies äußerliche Verletzungen auf. Die anderen Tiere blieben unverletzt. Der Besitzer des Tieres wohnt nicht in Hünxe, das Veterinäramt informierte ihn über den Vorfall. Einen wolfsicheren Zaun mit Strom hat die Weide nicht, für Pferdebesitzer gibt es hierzu allerdings auch keine verbindlichen Empfehlungen. Der Verdacht liegt natürlich nahe, dass das Pony von Wölfen aus Glorias Rudel getötet wurde.

Video zeigt Wolf am Wohnhaus

Diesen Eindruck verstärkt auch ein Video, das am Dienstag im Netz hochgeladen wurde und das in der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 23.30 Uhr aufgenommen worden sein soll. Es soll einen Wolf am Hardtbergweg – also unweit entfernt von der Weide am Kirchhellen-Wesel-Weg – zeigen, der sich über einen längeren Zeitraum in der Nähe eines Wohnhauses aufhält. Das Lanuv kann zurzeit nicht bewerten, ob das Video echt ist, ob es wirklich einen Wolf zeigt und ob es aus Hünxe stammt. Wie die Behörde auf Nachfrage erklärt, habe der Videofilmer sich bisher nicht beim Lanuv gemeldet, „dies ist aber Voraussetzung für eine fachliche Prüfung durch unser wissenschaftliches Wolfsmonitoring“, erklärt Lanuv-Sprecher Wilhelm Deitermann.

Verifizierung von Bildnachweisen Wie Lanuv-Sprecher Wilhelm Deitermann ausführt, sei das wissenschaftliche Wolfsmonitoring notwendig, um Ort, Aufnahmezeitpunkt und zuständige Person eindeutig zu identifizieren. „Dieser Prozess wird von einem Wolfsberater oder einem Mitarbeitenden des Lanuv-Wolfsmonitorings am Ort des Geschehens zu jedem Bildnachweis durchgeführt.“ Sofern der Verdacht auf einen Wolf berechtigt sei, werde dies mit der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Wolf abgeklärt. Die Verifizierung von Bildnachweisen sei wichtig, „da viele Videos aus ganz Deutschland immer wieder über soziale Medien geteilt und an verschiedenen Stellen in ganz Deutschland verortet werden“, sagt Deitermann.

Erst vor einigen Tagen hat es in Hünxe den letzten Ponyriss gegeben: Am 11. Oktober fand der Besitzers eines Kleinpferdes sein Tier, wie berichtet, tot auf einer Weide am Bergschlagweg – auch hier geht man davon aus, dass die Wölfe rund um Gloria für den Riss verantwortlich sind. Das Tier wurde durch einen Kehlbiss getötet, es fehlten rund 40 Kilo Fleisch. Die Auswertungen der Proben laufen noch.

Nach der Attacke kündigte Landesumweltministerin Ursula Heinen-Esser an, dass auch Pferdebesitzer eine Förderung für Schutzmaßnahmen erhalten. Die Landwirtschaftskammer hat jüngst eine Telefonhotline eingerichtet. Weidetierhalter können sich hier über Maßnahmen zur Wolfsabwehr informieren. Sie ist erreichbar unter 02945/989898.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop