Wahl für Bottrops erstes Jugendparlament läuft bis 12. März

Bottrop. 59 Kandidatinnen und Kandidaten wollen ins Jugendparlament YOU.PA einziehen. Jugendliche können bis 12. März ihre Stimme per Briefwahl abgeben.

Die Wahl zum ersten Jugendparlament Bottrops biegt auf die Zielgerade ein: Am Donnerstag, 12. März, um 18 Uhr endet die Briefwahl. Bis dahin können die 7360 wahlberechtigten Jugendlichen noch ihre Stimme abgeben. Damit entscheiden sie darüber, welche der 59 Kandidatinnen und Kandidaten in das Jugendparlament (YOU.PA) einziehen.

„Durch die Wahl haben die Jugendlichen die Chance, demokratisch mitzubestimmen, welche ihrer Altersgenossen ihre Themen und Interessen im Jugendparlament vertreten sollen“, sagt Mathias Lazinski, pädagogischer Mitarbeiter des Fachbereichs Jugend und Schule. Für welche Themen sich die einzelnen Bewerber im Jugendparlament einsetzen wollen, erfahren die Wähler auf www.jugendparlament-bottrop.de. Dort stellt sich jede Kandidatin und jeder Kandidat mit einem kurzen Steckbrief vor.

Kandidaten thematisieren Klimaschutz, ÖPNV und Freizeitmöglichkeiten

Vor allem die Themen Umwelt und Klimaschutz spielen bei den jungen Menschen, die sich um einen Sitz im YOU.PA beworben haben, eine große Rolle. Aber auch der ÖPNV scheint ein wichtiges Thema zu sein. So wollen einige die Busverbindungen genauer unter die Lupe nehmen und sich für bessere Anbindungen in der Nacht und an Wochenenden einsetzen. Zudem möchten die YOU.PA-Bewerberinnen und Bewerber, dass Jugendlichen in Bottrop ausreichend Freizeitmöglichkeiten geboten werden. Hierzu nennen sie konkrete Ideen wie die Absteckung einer Mountainbike-Strecke oder die Organisation von Büchertagen, die das Interesse am Lesen neu wecken sollen.

Info-Veranstaltungen an weiterführenden Schulen

Nina Heithausen vom Fachbereich Jugend und Schule bei einer Info-Veranstaltung zum Jugendparlament in der Janusz-Korczak-Gesamtschule. Foto: homas Gödde / FUNKE Foto Services

Um den wahlberechtigten Jugendlichen bei Fragen auch persönlich zur Verfügung zu stehen, führt der Fachbereich Jugend und Schule derzeit an den weiterführenden Schulen Info-Veranstaltungen in den großen Pausen durch. „Wir wollen auch während der Wahlphase Präsenz zeigen und das Jugendparlament weiter in den Köpfen der jungen Bottroperinnen und Bottroper verankern“, erklärt Jugendreferentin Nina Heithausen. Mit im Gepäck ist bei allen Schulbesuchen eine mobile Wahlurne. Dort können Wahlberechtigte alternativ zum Gang zum Briefkasten ihren ausgefüllten Stimmzettel einwerfen.

Von den 59 Bewerberinnen und Bewerbern ziehen 29 direkt ins Jugendparlament ein – in der Reihenfolge der für sie abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Kandidatinnen und Kandidaten, die mindestens fünf gültige Stimmen erhalten, aber keinen Sitz im YOU.PA bekommen haben, kommen auf die Reserveliste.

Infos: Mathias Lazinski, 02041 70-4168; Nina Heithausen, 70-3654, E-Mail: jugendparlament@bottrop.de