Polizei Waffe dabei: Polizei nimmt in Bottrop Tankstellenräuber fest

Bottrop. Ein Mann stahl in einer Bottroper Tankstelle Zigaretten und steckte auf der Flucht mehr ein. Die Frau an der Kasse lief ihm vergeblich hinterher.

Die Polizei hat am Ostersonntag einen Mann festgenommen. Der 37-Jährige wird beschuldigt, am Vormittag an einer Tankstelle Zigaretten gestohlen und die Tankstellen-Mitarbeiterin bedroht zu haben. Er hatte offensichtlich eine Waffe bei sich.

Die Polizei berichtet, dass Tatverdächtige am Ostersonntag gegen 10.30 Uhr in den Tankstellen-Shop an der Horster Straße gekommen war. Der Mann hatte demnach vorgegeben, Zigaretten kaufen zu wollen. Als sich die 59-jährige Mitarbeiterin aus Bottrop kurz umdrehte, nutzte der Täter die Gelegenheit, nahm sich die schon bereitgelegten Zigaretten vom Verkaufstresen und flüchtete aus der Tankstelle.

Auf dem Weg nach draußen weiter gestohlen

Auf dem Weg nach draußen soll er dann noch weiteres Diebesgut eingesteckt haben. Als die Mitarbeiterin dem Mann hinterherlief, bedrohte dieser die Frau und zeigte eine Waffe, die in seiner Kleidung steckte. Anschließend rannte der 37-jährige Räuber davon.

Die Polizeibeamten konnten jedoch schnell Hinweise auswerten, bei wem es sich um den Tatverdächtigen handelte. Sie nahmen den 37-Jährigen wenige Stunden vorläufig fest. Der Mann hat keinen festen Wohnsitz, hält sich aber regelmäßig in Bottrop auf.

