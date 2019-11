Bottrop. Vom 5. bis 12. Januar findet in fünf Bottroper Kirchen und dem Kammerkonzertsaal zum 32. Mal Orgel Plus statt. Erstmals dabei: Das Chorwerk Ruhr.

Seit drei Jahrzehnten zählt das Festival Orgel Plus Anfang Januar zu den Konstanten im Kulturleben der Stadt. Und doch fördert Festivalleiter Gerd-Heinz Stevens neben Bewährtem auch immer wieder neue Künstler oder ungewöhnliche Besetzungen zu Tage. Und die seit vielen Jahren bewährte und beliebte Exkursion zu bedeutenden Instrumenten der weiteren Region trägt inzwischen sogar künstlerische Früchte. So gestaltet zum Beispiel die Capella di Voce aus Hasselt den Eröffnungsgottesdienst des Festivals in Herz-Jesu. Zusammen mit dem Hasselter Dom- und Stadtorganisten Johan Hermans hebt das Vokalensemble in Bottrop Kompositionen seines Leiters, des Komponisten Kurt Bikkembergs, aus der Taufe. Der Kontakt zu beiden Musikern entstand übrigens während der Exkursion in die belgische Stadt mit ihren schönen Kirchen und wertvollen Orgeln bei der letzten Orgel-Plus-Ausgabe.

Von der Barockzeit bis in die Gegenwart

Vom 5. bis 12. Januar findet nicht nur in den großen Bottroper Kirchen wie Herz-Jesu, wo das Festival mit dem Neubau der großen Rensch-Orgel seinen Anfang nahm, Liebfrauen oder St. Cyriakus zum 32. Mal „Orgel Plus“ statt. Auch in kleineren Gotteshäusern wie der Martinskirche oder der alt-katholischen Kreuzkampkapelle steht die „Königin der Instrumente“ zusammen mit anderen Soloinstrumenten, Orchestern, Chören oder Gesangssolisten im Mittelpunkt. So reicht das Orgel-Plus-Spektrum von italienischer Musik der Barockzeit für Laute, Mandoline und Orgel mit dem Duo Ahlert-Schwab (6. Januar, Kammkonzertsaal) oder Alter Musik für Cembalo und Orgel (8. Januar, Kreuzkampkapelle) bis in die Gegenwart.

Erstmals bei Orgel Plus: das Chorwerk Ruhr

Gerd-Heinz Stevens ist es gelungen, neben speziellen Instrumentalkombinationen wenig gehörte Orgelliteratur zu präsentieren. Nach dem Tölzer Knabenchor konnte nun das renommierte „Chorwerk Ruhr“ für das Abschlusskonzert verpflichtet werden. Der Vorzeigechor des Reviers singt unter seinem charismatischen Leiter Florian Helgath am 12. Januar in Liebfrauen das berühmte Requiem von Maurice Duruflé, eine Messe von Frank Martin sowie ein Werk des Tschechen Leoš Janáček.

Das Leipziger Bläserquintett „emBRASSment“ spielt zum Neujahrskonzert am 5. Januar in St. Cyriakus. Foto: Roeder Bernd / OTZ

Zum Neujahrskonzert am 5. Januar, 16 Uhr, in St. Cyriakus hat sich das Leipziger Bläserensemble „emBRASSment“ mit dem Weseler Domorganisten Ansgar Schlei angesagt. Sie spielen Weihnachtliches, Klassisches und Modernes. Daneben gibt es auch wieder das Seniorenkonzert. In der Martinskirche steht dann am 8. Januar um 15 Uhr die Kombination Orgel Plus Dudelsack im Mittelpunkt. Das Familienkonzert am 10. Januar um 16 Uhr in der Kulturkirche Heilig Kreuz steht dieses Mal unter dem Motto Orgel Plus Zauberei. Der Magier Stefan Güsgen führt mit Wilfried Kaets an der Orgel Eltern und Kinder ins magische Land von OZ.

Exkursion führt nach Dordrecht, das Miniatur-Venedig der Niederlande

Nicht nur Amsterdam gilt für viele als Venedig des Nordens. Auch Dordrecht, Ziel der nächsten Exkursion des Festivals Orgel Plus, hat den Beinamen Miniatur-Venedig. Denn nach einer großen Flut im 15. Jahrhundert hat sich das Stadtbild stark verändert und ist von zahlreichen Kanälen durchzogen. Die Stadt war 1220 die erste in der Provinz Holland, die die Stadtrechte erhielt. Mit rund 120.000 Einwohnern ist Dordrecht heute etwa so groß wie Bottrop. Ziele für die Orgel-Fans am 11. Januar sind aber nicht nur die malerischen Grachten, der Markt oder die zahlreichen Geschäfte, sondern vor allem die „Grote Kerk“ mit ihren drei wertvollen Orgeln - darunter eine große „Bach-Orgel“ aus der Barockzeit - und die Augustinerkirche, die über ein schönes romantisches Instrument aus dem 19. Jahrhundert verfügt.

Das mittelalterliche Dordrecht ist Ziel der Orgel-Plus-Exkursion am 11. Januar. Allein die Große Kirche (links im Bild) verfügt über drei kostbare Instrumente. Foto: Tim Leguijt / Dordrecht Marketing

Das Exkursions-Team Gerhard Kemena und Gerd-Heinz Stevens konnte Stadtorganist Cor Ardesch und André Keijzer von der Augustinerkirche für fachmännische Führungen und künstlerische Demonstration der historischen Instrumente gewinnen. Beginn 11. Januar, 8.30 Uhr, am Busparkplatz (Paßstraße 6). Rückkehr gegen 19.30 Uhr.

Karten und Vorverkauf

Karten für die Festivalkonzerte von Orgel Plus gibt es ab sofort im WAZ-Leserladen an der Osterfelder Straße 13, 46236 Bottrop, und an der Theaterkasse des Kulturzentrums, Blumenstraße 12-14, 46236 Bottrop. 02041-70 33 08. Karten für die Exkursion (45 Euro) gibt es nur an der Theaterkasse im Kulturzentrum.

Konzertkarten kosten zwischen 12 und 20, erm. 10 bis 15 Euro. Zum Kinderkonzert haben Besucher bis 14 Jahren freien Eintritt. Bei Kauf von drei Karten für die Konzerte zwischen 6. bis 10. Januar im Vorverkauf an der Theaterkasse gibt es eine Karte für das Abschlusskonzert am 12. Januar gratis.