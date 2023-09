Vorverkauf für Bottrops größte Kneipennacht läuft

Bottrop. 15 Kneipen, eine Kirche und eine Tanzschule sind bei der nächsten Bottroper Kneipennacht dabei. Wo es jetzt schon Karten gibt.

Es wird wohl die größte Kneipennacht, die Bottrop je erlebt hat. Am 4. November öffnen nicht nur 15 Gaststätten ihre Pforten, auch die Kulturkirche und jetzt sogar die Tanzschule Frank an der Hans-Sachs-Straße laden zu Live-Musik ein – und „Dr. G. and the Disco Divas“ in der Tanzschule sogar zum mitschwofen. Der Kartenvorverkauf, für die es am Abend selbst die bekannten Eintrittsbändchen gibt, hat inzwischen begonnen.

Was 2008 mit damals sieben Kneipen begann, hat sich bis 2019 zum Kultformat mit bis zu 15 Locations gemausert. Dass es nach der coronabedingten Pause nun vier Jahre später nun mit 17 Orten dieser Rekord geknackt wird, freut die Organisatoren von der Interessengemeinschaft (IG) Rathausviertel um Dirk Helmke besonders. Neu dabei sind auch die Bodega von Angela und Manfred Süselbeck, Pikilía to go, das Café Kram oder Melanie Kurz-Meusels Bistro „Kurz vorm Kino“ im Filmforum an der Blumenstraße.

Abwechslungsreich: Live-Musik aus Bottrop und der Region

Auch musikalisch gibt es einen einen guten Querschnitt aus Bottroper Eigengewächsen oder Formationen der Region. So tritt mit der „Jim Rockford Band“ zum Beispiel die Begleitband von TV-Star & Sternekoch Nelson Müller in der alten Mühle auf, das Duo „BeGe“ in der Domschänke oder passend zur vorherrschenden Küche Christos Manisiotis (Pikilía to go) oder die Salsa-Band Latino Total in der Bodega. In der Mio Minibar sorgt Sänger und Gitarrist Markus Gahlen eher für leisere Töne. Rockiger hingegen wirds bei Bianca Naglieri im König-City am Berliner Platz mit der „Pub Connection“ oder mit den „Backyard Whiskers“ in Königs Bierhaus an der Gladbecker Straße.

Vorverkauf (13 Euro): In fast allen teilnehmenden Kneipen sowie bei Foto Lelgemann (Altmarkt), dem Musikforum (Pferdemarkt) und der Humboldt-Buchhandlung (Kirchhellener Straße). Info: bottroper-kneipennacht.de.

