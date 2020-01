Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vorverkauf bald auch im WAZ-Leserladen

Der Vorverkauf für das Mallorca Festival in Kirchhellen startet zuerst als eine Art Vor-Vorverkauf auf dem Internetportal reservix.de. Ab Februar sollen Karten auch im WAZ-Leserladen Bottrop an der Osterfelder Straße 13 zu haben sein. Arthur Riegel will zudem eine Vorverkaufsstelle in Kirchhellen mit Karten ausstatten.