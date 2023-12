Vorbereitung für A42-Sperrung: B224 wird Freitag gesperrt

Bottrop. Die B224 wird am Freitagabend auf Bottroper Gebiet für eine Nacht gesperrt. Hintergrund sind Vorbereitungen für die A42-Sperrung ab Sonntagnacht.

So mancher Autofahrer dürfte sagen: Auch das noch. Während in der Nacht von Sonntag auf Montag die Sperrung der A42 zwischen Bottrop-Süd und Essen-Nord beginnt, müssen sich Autofahrer nämlich auf eine weitere Einschränkung einstellen: Am Freitag, 8. Dezember, wird die B224 für eine Nacht gesperrt.

Die Arbeiten dienen der Vorbereitung der A42-Sperrung. Denn eine Umleitungsstrecke führt für die sechs Tage, in denen die Autobahn dicht ist, über die B224 Richtung Norden. Auto- und Lkw-Fahrer, die von Osten kommen, werden am Kreuz Essen-Nord auf die B224 geleitet, um die Sperrung über die A2 zu umfahren.

Dort befindet sich zwischen der Prosperstraße und der Gungstraße auf Bottroper Stadtgebiet eine Eisenbahnbrücke. Damit diese von Lastwagen unterfahren werden kann, wird Autobahn Westfalen die Straße abfräsen. Damit soll die Durchfahrtshöhe erweitert werden.

„Wir fräsen sechs Zentimeter raus“, sagt Anton Kurenbach von der Autobahn Westfalen GmbH. Damit wird die Durchfahrtshöhe der Brücke bei etwa 4,20 Meter liegen und Lastwagen mit einer Höhe von vier Metern können sie unterqueren.

B224 in Bottrop wird von Freitagabend bis Samstagmorgen gesperrt

Die Sperrung dauert laut Autobahn Westfalen von Freitagabend, 19 Uhr, bis Samstagmorgen, 6 Uhr, an. Ab Montagmorgen, 3 Uhr, wird dann die A42 bis zum 16. Dezember, 20 Uhr, gesperrt. Verkehrsteilnehmer, die von Osten kommen, werden am Kreuz Essen-Nord abgeleitet, aus dem Westen an der Ausfahrt Bottrop-Süd.

Die Sperrung der A42 ist nötig, weil die Brücke über den Rhein-Herne-Kanal marode ist. Sie muss laut Experteneinschätzung schnellstmöglich neugebaut werden. Während der Sperrungszeit jetzt im Dezember sollen Ertüchtigungen vorgenommen werden, damit die Brücke überhaupt noch befahrbar bleibt. Anfang 2024 wird eine weitere Sperrung folgen, weil dann Waagen und Schranken für Lastwagen installiert werden.

