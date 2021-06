Neue Serie: Dorfgeschichten aus 1000 Jahren

Natürlich ist Kirchhellen älter als 1000 Jahre. Deshalb beginnt jede ordentliche Dorfchronik im 8. Jahrhundert, so wie die des Hofes Jünger: „Ein sächsischer Edeling errichtet in einer Senke am Hellen einen Gräftenhof. Entsprechend der damaligen Gepflogenheit (...) nennt er sich Hillen oder Hyllen.“

1000 Jahre alt ist eine Urkunde, die erstmals die Dorfkirche und den Namen „Kirchhellen“ erwähnt: das Dokument aus dem Jahr 1021 über die Schenkung an das Kloster Deutz. Das nimmt die WAZ zum Anlass, in loser Folge Schlaglichter auf historische Episoden in der Dorfgeschichte zu werfen: auf den Einzug der Neuzeit mit Telefon, Autos und elektrischem Licht vor 100 Jahren, den Bau der Gahlener Straße vor 150 Jahren oder auf das Ende der kurzen Geschichte Groß-Kirchhellens vor 200 Jahren.