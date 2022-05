Brötchen, Aufschnitt und Kaffee gehören zum Standard-Repertoire am Frühstückstisch. In Bottrop finden sich aber auch internationale Köstlichkeiten.

Bottrop. In vielen Bottroper Cafés gibt es Frühstück, manche bieten besondere Gerichte an. Hier finden Sie eine Übersicht der Bottroper Frühstückslokale.

Bedingung für ein schönes Wochenende ist oftmals ein gelungenes Frühstück. In Bottrop finden sich dafür zahlreiche Lokale, die ganz unterschiedliche Spezialitäten servieren. Seien es hausgemachte Fruchtaufstriche, amerikanische Pancakes oder das türkische Eiergericht Menemen. Auf der Facebook-Seite der WAZ-Bottrop hat die Lokalredaktion nach Tipps für Frühstückslokale gefragt. Einige der Empfehlungen sind hier mit eingeflossen:

Cafe Extrablatt (Bottrop)

Seit 2003 gibt es das Cafe Extrablatt am Pferdemarkt 10 in der Bottroper Innenstadt. Das Franchise-Unternehmen bietet ein umfangreiches Frühstücksbuffet („All you can eat“), unter anderem mir frischen Brötchen, Croissants, Rührei und diversen Aufschnitten. Heißgetränke sind allerdings nicht inklusive. Von Montag bis Samstag kostet das Buffet 9,95 Euro pro Person, an Sonn- und Feiertagen steigt der Preis auf 12,45 Euro. Ein Plus für Familien: Kinder unter 10 Jahren zahlen nur die Hälfte. Alternativ lassen sich aber auch günstigere Frühstücksteller bestellen.

Frühstückszeit: von 8.30 Uhr bis 12 Uhr (Montag bis Samstag), von 9.30 Uhr bis 13 Uhr (Sonn- und Feiertage)

Ostern (Frühstückszeit): von 9.30 Uhr bis 13 Uhr (Karfreitag, Ostersonntag und -montag)

Kontakt:02041 107123 und cafe-extrablatt.de

Café Kram

Das Café Kram (Adolf-Kolping-Str. 1) bietet eine stilvolle Einrichtung und Speisen, bei denen Wert auf Regionalität und Qualität gelegt wird. Der Kaffee kommt aus einer regionalen Röstmanufaktur, die Eier vom Bauernhof, die Wurst vom Bio-Metzger. Neben Fruchtaufstrich und Limonade werden zudem viele Produkte im Haus gemacht. Zum Frühstück gibt es eine Auswahl von belegten Bagels, Joghurt-Bowls, Stullen oder Rührei. Am Karfreitag veranstaltet das Café traditionell ein vegan-vegetarisches Frühstücksbuffet (schon ausgebucht) – dieses Mal in Zusammenarbeit mit dem veganen Bottroper Supermarkt „Just VGN“.

Frühstückszeit: von 9 Uhr bis 11.30 Uhr (Dienstag bis Freitag), von 9 Uhr bis 13 Uhr (Samstag und Sonntag)

Ostern (Frühstückszeit):9 Uhr bis 14 Uhr (Karfreitag), Ostersonntag und -montag geschlossen

Kontakt:02041 5670880 und cafekram.com

Corretto

Wer sich am klassischen Rührei satt gegessen hat, sollte das Corretto (Gladbecker Str. 23) besuchen. Der Frühstücksklassiker wird dort mit Sucuk (Knoblauchwurst) oder Pastirma (luftgetrockneter Rinderschinken) serviert. Auch türkische Spezialitäten wie Menemen (Eiergericht mit Zwiebeln, Tomaten, Spitzpaprika und Sucuk/Pastirma) sowie Serpme Kahvalti (Auswahl von Spiegelei, Pastirma, Sucuk, Oliven, Sesamring, Kaymak, Honig und türkischem Fetakäse) werden serviert. Darüber hinaus finden sich diverse Frühstücksteller, sei es für Wurst- (Sogno di Salumi), Käse- (Sogno di Formaggi) oder Fitness-Liebhaber (Fit for Fun, Vitale). Und keine Sorge, wer sich noch nicht satt gegessen hat, findet auch ein Rührei Classico auf der Karte.

Frühstückszeit: von 9 Uhr bis 14 Uhr (Montag bis Samstag), von 10 Uhr bis 14 Uhr (Sonn- und Feiertage)

Ostern (Frühstückszeit): von 10 Uhr bis 14 Uhr (Karfreitag, Ostersonntag und -montag)

Kontakt:02041 7784197 und corret.to

Herzblut

Lieber deftig oder doch mediterran? Im Herzblut (Zur Grafenmühle 145) kommen die Liebhaber beider Küchen auf ihre Kosten. Im Frühstücksangebot finden sich Gerichte wie „Strammer Max“ oder Bauernfrühstück, aber auch ein Omelette Mediterran (mit mediterranem Gemüse, Cocktailtomaten und Schafskäse) wird serviert. Nicht zu vergessen: der frisch gepresste Orangensaft. An Sonn- und Feiertagen wird ein klassisches Frühstücksbuffet aufgetischt – unter anderem mit Rührei, Antipasti und gebeiztem Lachs.

Frühstückszeit: 9 Uhr bis 13 Uhr (Montag bis Samstag), von 9 bis 13 Uhr (Sonn- und Feiertage)

Ostern (Frühstückszeit): 9 Uhr bis 13 Uhr (Karfreitag, Ostersonntag und -montag)

Kontakt: 02045 2316 und herzblut-bottrop.de

Schmücker Hof

Der Name verspricht Erholung: Bei Schmücker’s Verwöhn-Frühstück ist für jeden Geschmack etwas dabei. Denn neben einem reichhaltigen Frühstücksbuffet werden von Montag bis Freitag zusätzlich kostenlose Specials zubereitet. Auch Kinder dürfen sich an Samstagen über spezielle Frühstückshighlights freuen – und sich auf dem hofeigenen Spielplatz austoben. Karfreitag lädt der Schmücker Hof (Auf der Höhe 9) zum Frühstücksbuffet und ab 11.30 Uhr zum Brunch, am Ostersonntag und -montag wird für ein Oster-Frühstück und Oster-Mittagsbuffet gedeckt.

Frühstückszeit: 9.30 Uhr bis 12 Uhr (Montag bis Samstag, Dienstag ist Ruhetag), 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr (Sonn- und Feiertag)

Ostern (Frühstückszeit): 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr (Karfreitag, Ostersonntag und -montag)

Kontakt:02045 40188100 und schmuecker-hof.de

Woodpeckers

Wer Lust auf ein amerikanisches Frühstück hat, sollte an Sonn- und Feiertagen im Woodpeckers (Zur Grafenmühle 147) vorbeischauen. Aus einem großen Buffet können sich Gäste bei Speck, Rührei, Baked Beans oder süßen Pancakes mit Ahornsirup bedienen. An allen anderen Tagen wird ein tägliches à la carte Frühstücksangebot serviert.

Frühstückszeit: 9 Uhr bis 13 Uhr (Montag bis Samstag), von 9 bis 14 Uhr (Sonn- und Feiertage)

Ostern (Frühstückszeit): 9 Uhr bis 14 Uhr (Karfreitag, Ostersonntag und -montag)

Kontakt:02045 410048 und woodpeckers-roadhouse.de

