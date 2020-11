Von der Radkontrolle in die JVA - Polizei erwischt Bottroper

Bottrop/Marl. Bei einer Fahrradkontrolle in Marl ist ein Bottroper aufgefallen. Der 34-Jährige wurde nämlich schon per Haftbefehl gesucht.

Die Polizei hat in dieser Woche erneut Fahrrad- und Autofahrer kontrolliert. Im Fokus stand eigentlich die Beleuchtung, als die Beamten in Datteln und Marl unterwegs waren, teils Verwarngelder verhängten und Ordnungswidrigkeitsanzeigen schrieben.

Doch in Marl endete für einen 34-jährigen Fahrradfahrer aus Bottrop die Tour an der Polizeikontrolle. Weil der Mann per Haftbefehl gesucht wurde, ging seine Fahrt schließlich im Polizeiwagen weiter - direkt in die Justizvollzugsanstalt.

